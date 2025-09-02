Notícias

Quais itens ficam mais baratos em setembro no supermercado?

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 4 minutos atrás
1 minuto de leitura
Supermercado mais barato? Descubra quais itens despencam de preço em setembro
Supermercado mais barato? Descubra quais itens despencam de preço em setembro

Antes de ir ao supermercado, muitas pessoas se dedicam a planejar o que vão gastar. A ideia é dar uma checada no que está disponível nas prateleiras e tentar encontrar alternativas que cabem no orçamento. Com a chegada de setembro e a primavera, alguns preços podem ter uma boa queda, trazendo um alívio para as famílias.

O que ficará mais em conta

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) apresentou uma deflação de cerca de 0,14% no mês passado. Isso ocorre devido a fatores sazonais e à forma como as pessoas consomem alimentos.

Agora, vamos falar dos itens que podem ter preços mais baixos em setembro: a manga está com uma queda de 20,99%, seguida pela batata-inglesa, que caiu 18,77%, e a cebola, com uma redução de 13,83%. Outros produtos como tomate (-7,71%), arroz (-3,12%) e carnes (-0,94%) também estão mais acessíveis. No geral, a alimentação e bebidas teve uma leve redução de 0,53% em agosto.

Em relação ao que gastamos em casa, houve uma queda de 1,02% que impactou a cesta básica. Porém, quem costuma comer fora pagou 0,71% a mais no mês passado. Um lanche, por exemplo, ficou 1,44% mais caro, enquanto uma refeição avançou 0,40%.

Com a chegada de setembro e as mudanças da primavera, frutas, verduras e legumes costumam ficar mais fresquinhos e abundantes nas gôndolas dos supermercados. Isso pode fazer com que os preços desses itens despencam ainda mais. No caso da batata e do tomate, a expectativa é que essa queda se torne bem visível.

Um exemplo disso pode ser visto no Rio de Janeiro. De acordo com a Associação de Supermercados do Estado, a deflação do mês anterior trouxe resultados positivos também para exportações para os Estados Unidos. O café, por exemplo, teve uma queda de 0,32%, enquanto as carnes registraram -0,40%.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 4 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Quanto você precisa investir mensalmente por10 anos para garantir R$ 1 milhão na aposentadoria?

Quanto investir por mês para garantir R$ 1 milhão na aposentadoria?

34 minutos atrás
Estudo prevê queda nos preços do café ainda este ano; veja o que esperar

Estudo aponta queda nos preços do café ainda em 2023

1 hora atrás
Cortar açúcar da dieta provoca transformações que parecem mágicas no seu corpo

Eliminar açúcar da dieta traz mudanças surpreendentes ao corpo

2 horas atrás
Fatura do Banco Inter atrasada? Descubra o que pode ocorrer com sua conta

Fatura atrasada do Banco Inter? Entenda as consequências para sua conta

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo