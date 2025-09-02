Quais itens ficam mais baratos em setembro no supermercado?

Antes de ir ao supermercado, muitas pessoas se dedicam a planejar o que vão gastar. A ideia é dar uma checada no que está disponível nas prateleiras e tentar encontrar alternativas que cabem no orçamento. Com a chegada de setembro e a primavera, alguns preços podem ter uma boa queda, trazendo um alívio para as famílias.

O que ficará mais em conta

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) apresentou uma deflação de cerca de 0,14% no mês passado. Isso ocorre devido a fatores sazonais e à forma como as pessoas consomem alimentos.

Agora, vamos falar dos itens que podem ter preços mais baixos em setembro: a manga está com uma queda de 20,99%, seguida pela batata-inglesa, que caiu 18,77%, e a cebola, com uma redução de 13,83%. Outros produtos como tomate (-7,71%), arroz (-3,12%) e carnes (-0,94%) também estão mais acessíveis. No geral, a alimentação e bebidas teve uma leve redução de 0,53% em agosto.

Em relação ao que gastamos em casa, houve uma queda de 1,02% que impactou a cesta básica. Porém, quem costuma comer fora pagou 0,71% a mais no mês passado. Um lanche, por exemplo, ficou 1,44% mais caro, enquanto uma refeição avançou 0,40%.

Com a chegada de setembro e as mudanças da primavera, frutas, verduras e legumes costumam ficar mais fresquinhos e abundantes nas gôndolas dos supermercados. Isso pode fazer com que os preços desses itens despencam ainda mais. No caso da batata e do tomate, a expectativa é que essa queda se torne bem visível.

Um exemplo disso pode ser visto no Rio de Janeiro. De acordo com a Associação de Supermercados do Estado, a deflação do mês anterior trouxe resultados positivos também para exportações para os Estados Unidos. O café, por exemplo, teve uma queda de 0,32%, enquanto as carnes registraram -0,40%.