BYD Fang Cheng Bao lança SUV Tai 7 em setembro na China

A Fang Cheng Bao, uma das submarcas da famosa BYD, está pronta para dar um passo importante no universo dos SUVs híbridos. O modelo Tai 7, que é o segundo da linha Tai, será lançado oficialmente em setembro. O foco do carro é atender as demandas do dia a dia urbano, com muito conforto e tecnologia de ponta.

A produção do Tai 7 começou no dia 11 de agosto, e as primeiras unidades já devem chegar às concessionárias até o fim do mês. O que chama a atenção nesse modelo é o espaço interno, que é o maior que a Fang Cheng Bao já trouxe até agora. Para quem gosta de viajar com a família ou sair com os amigos, isso faz toda a diferença.

Além do conforto, a marca tem se esforçado para trazer inovações interessantes. Recentemente, a BYD apresentou um tablet que será lançado junto com o Tai 7, pensando em aumentar a conectividade e melhorar a experiência digital dentro do carro. Imaginem poder acessar seus aplicativos favoritos diretamente da tela do seu SUV!

Falando em desempenho, o Tai 7 vem com duas versões. A primeira tem tração nas duas rodas e uma bateria de 26,6 kWh, com uma autonomia de até 135 km. A segunda versão, que traz tração nas quatro rodas, tem uma bateria maior de 35,6 kWh e consegue rodar até 180 km só no modo elétrico. Quando combinamos os motores a combustão e elétrico, o alcance total do veículo passa de 1.300 km. Isso é ótimo para quem ama pegar a estrada e fazer longas viagens.

Outro ponto legal é que o Tai 7 vai contar com um sistema de direção inteligente chamado God’s Eye. Com ele, algumas versões vão ter o LiDAR, trazendo um nível de assistência que pode até lembrar a condução semiautônoma. Isso é algo que quem pega muito trânsito vai curtir!

A Fang Cheng Bao foi lançada no mercado em agosto de 2023 com modelos off-road como o Bao 5 e Bao 8, além do Tai 3 voltado para uso urbano. Desde o final de 2024, a linha Tai firmou-se como um dos grandes destaques da marca, atendendo diferentes perfis de consumidores. Para quem curte um SUV com estilo e tecnologia de ponta, o Tai 7 parece ser uma pedida e tanto!