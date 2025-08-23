Mundo Automotivo

BYD Fang Cheng Bao lança SUV Tai 7 em setembro na China

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
BYD Fang Cheng Bao prepara estreia do SUV Tai 7 para setembro na China
Crédito da imagem: BYD

A Fang Cheng Bao, uma das submarcas da famosa BYD, está pronta para dar um passo importante no universo dos SUVs híbridos. O modelo Tai 7, que é o segundo da linha Tai, será lançado oficialmente em setembro. O foco do carro é atender as demandas do dia a dia urbano, com muito conforto e tecnologia de ponta.

A produção do Tai 7 começou no dia 11 de agosto, e as primeiras unidades já devem chegar às concessionárias até o fim do mês. O que chama a atenção nesse modelo é o espaço interno, que é o maior que a Fang Cheng Bao já trouxe até agora. Para quem gosta de viajar com a família ou sair com os amigos, isso faz toda a diferença.

Além do conforto, a marca tem se esforçado para trazer inovações interessantes. Recentemente, a BYD apresentou um tablet que será lançado junto com o Tai 7, pensando em aumentar a conectividade e melhorar a experiência digital dentro do carro. Imaginem poder acessar seus aplicativos favoritos diretamente da tela do seu SUV!

Falando em desempenho, o Tai 7 vem com duas versões. A primeira tem tração nas duas rodas e uma bateria de 26,6 kWh, com uma autonomia de até 135 km. A segunda versão, que traz tração nas quatro rodas, tem uma bateria maior de 35,6 kWh e consegue rodar até 180 km só no modo elétrico. Quando combinamos os motores a combustão e elétrico, o alcance total do veículo passa de 1.300 km. Isso é ótimo para quem ama pegar a estrada e fazer longas viagens.

Outro ponto legal é que o Tai 7 vai contar com um sistema de direção inteligente chamado God’s Eye. Com ele, algumas versões vão ter o LiDAR, trazendo um nível de assistência que pode até lembrar a condução semiautônoma. Isso é algo que quem pega muito trânsito vai curtir!

A Fang Cheng Bao foi lançada no mercado em agosto de 2023 com modelos off-road como o Bao 5 e Bao 8, além do Tai 3 voltado para uso urbano. Desde o final de 2024, a linha Tai firmou-se como um dos grandes destaques da marca, atendendo diferentes perfis de consumidores. Para quem curte um SUV com estilo e tecnologia de ponta, o Tai 7 parece ser uma pedida e tanto!

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Jeep diminui preço do Compass Série S 2026 em R$ 18,9 mil para CNPJ

Jeep reduz preço do Compass Série S 2026 em R$ 18,9 mil

23 minutos atrás
Chevrolet reduz preço do Onix RS em até R$ 17.775 para PcD

Chevrolet diminui preço do Onix RS em até R$ 17.775 para PcD

47 minutos atrás
As motos mais vendidas até dia 9 de agosto de 2025

Motos mais vendidas até agosto de 2025, segundo Fipe Carros

1 hora atrás
Nada de Volkswagen Tera: Polo é o novo líder de vendas de agosto de 2025

Carros mais vendidos até 22 de agosto de 2025 – Fipe

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo