Joel Datena retoma Brasil Urgente com relato de renascimento

Joel Datena retornou ao ar na Band nesta segunda-feira, 22, e trouxe um importante relato sobre sua saúde. O apresentador, que havia se afastado do programa “Brasil Urgente” devido a problemas médicos, compartilhou que durante sua internação chegou a pensar que poderia não sobreviver.

A revelação ocorreu em um momento emotivo no estúdio, onde Joel foi surpreendido por colegas do programa “Melhor da Tarde”, como Chris Flores, Thiago Pasqualotto e Leo Dias, que o receberam ao vivo com flores. A situação foi marcada por descontração e afeto, com brincadeiras sobre a falta de gestos de carinho de alguns colegas.

Até esse retorno, Joel havia mantido detalhes sobre sua condição em segredo, limitando a informação pública apenas a uma cirurgia na coluna. No entanto, agora, ele contou que sofreu um sangramento na medula, o que complicou sua situação. Ele foi internado por 13 dias, mas, mesmo durante o período, compartilhava atualizações nas redes sociais sem revelar a real gravidade do seu estado de saúde.

No estúdio, o apresentador falou sobre a experiência dolorosa e como a fé, combinada ao apoio de amigos, familiares e colegas, foram fundamentais em sua recuperação. Ele descreveu esses dias como um desafio que exigiu resiliência e readequação de sua vida.

Além disso, Joel informou que, após os últimos exames, os médicos confirmaram que ele está em recuperação plena. Ele expressou alívio ao dizer que se sente “zerado” e pronto para novos desafios, embora tenha feito uma piada sobre não querer passar por outra situação semelhante no futuro.