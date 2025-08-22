Mãe recupera quase R$41 mil com este método eficaz
Muita gente no Reino Unido ainda não sabe que pode receber benefícios sociais esquecidos que somam bilhões de libras. Isso acontece principalmente pela confusão que envolve o sistema de bem-estar social por lá. Essa complexidade faz com que muitos não consigam identificar e aproveitar seus direitos, especialmente em relação ao universal credit, que é uma ajuda bastante utilizada por pessoas com renda baixa.
Esse benefício junta seis apoios anteriores em um único pagamento, o que deveria facilitar as coisas. Mas, ainda assim, existem muitos desafios na hora de conseguir acessar essa ajuda.
Identificando a elegibilidade
Verificar se você tem direito a esses benefícios não é um bicho de sete cabeças. Existem ferramentas online que ajudam a descobrir quais subsídios você pode acessar, levando em conta sua renda e sua situação familiar. Uma delas é oferecida pela ONG Turn2us. Esses recursos também mostram benefícios que nem todo mundo conhece, como descontos no imposto municipal e o disability living allowance.
Usar essas ferramentas é super importante para garantir que você está aproveitando todas as ajudas disponíveis.
Casos reais
Um exemplo é a Esther, uma mãe solteira com três filhos, sendo que dois deles são gêmeos com necessidades especiais. Ao usar a calculadora de direitos da ONG, ela percebeu que estava perdendo várias vantagens a que tinha direito. “A calculadora revelou apoios que eu não sabia que podia receber, como o Disability Living Allowance para meus filhos,” contou Esther.
Ela ainda acrescentou: “No total, valia milhares quando retroativo, mas a diferença real não foi só o valor, e sim a estabilidade. Eu não precisava trabalhar o tempo todo só para me manter. Podia aquecer a casa, consertar coisas quando quebravam e realmente estar presente para meus filhos.”
Graças a esses benefícios extras, Esther conseguiu reivindicar 400 libras por mês, o que equivale a aproximadamente R$ 2.900, ou 4.800 libras por ano. Com seus filhos recebendo o DLA separadamente, o valor subiu para 5.686 libras anuais, cerca de R$ 41 mil.
Benefícios subutilizados
Um benefício que muitas famílias não estão aproveitando é o suporte para o pagamento do imposto municipal. Esse auxílio poderia aliviar o bolso de mais de dois milhões de lares. A falta de divulgação e o desconhecimento sobre a elegibilidade resultam em milhões de libras que ficam sem ser reivindicadas.
Vários subsídios poderiam fornecer ajuda para despesas do dia a dia, como aquecimento e alimentação. Esses benefícios se tornam cada vez mais essenciais para quem enfrenta dificuldades financeiras.