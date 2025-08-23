Carros mais vendidos até 22 de agosto de 2025 – Fipe

O mercado de carros e comerciais leves aqui no Brasil tem passado por transformações bem interessantes. Desde o início deste ano, as vendas têm mostrado uma dinâmica nova e se você fica ligado nas novidades automotivas, já deve ter notado algumas mudanças nas preferências do público.

Atualmente, o destaque vai para o Volkswagen Polo, que continua firme e forte na liderança. Até agora, foram nada menos que 9.709 emplacamentos, e só no dia 21, o hatchinho fez um sucesso estrondoso, vendendo 1.105 unidades. Não é à toa que ele está sempre nas listas dos carros mais procurados.

Logo atrás, temos a Fiat Strada, que conseguiu comercializar 8.642 unidades. A diferença para o Polo é de 1.067 unidades. E não para por aí! O Fiat Argo também merece menção, ocupando o terceiro lugar com 7.039 emplacamentos. O Hyundai HB20, que começou o mês liderando, deu uma escorregada e agora está na quarta posição, com 5.955 vendidos.

Os campeões entre os SUVs

Se o assunto são SUVs, o Volkswagen T-Cross está reinando em agosto, com 5.531 unidades emplacadas. E olha que a concorrência está acirrada; o Toyota Corolla Cross está logo ali, na cola, com 5.521 unidades. A Hyundai também não fica atrás, com o Creta garantindo a terceira posição ao registrar 4.393 vendas.

O Fiat Fastback apareceu na quarta colocação, tendo 3.754 unidades vendidas. Na sequência, temos o Chevrolet Tracker, somando 3.649 emplacamentos. Para completar a lista, o Fiat Pulse entrou na briga, com 3.343 unidades.

Disputa entre os compactos

No mundo dos subcompactos, o Fiat Mobi leva a melhor com 4.944 unidades vendidas, deixando o Renault Kwid para trás com 2.709 unidades emplacadas. O Volkswagen Tera, por sua vez, ficou com 2.899 unidades e está na 17ª posição no geral.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|—————————|———|

| 1 | Volkswagen Polo | 9.709 |

| 2 | Fiat Strada | 8.642 |

| 3 | Fiat Argo | 7.039 |

| 4 | Hyundai HB20 | 5.955 |

| 5 | Volkswagen T-Cross | 5.531 |

| 6 | Toyota Corolla Cross | 5.521 |

| 7 | Fiat Mobi | 4.944 |

| 8 | Hyundai Creta | 4.393 |

| 9 | Volkswagen Saveiro | 4.276 |

| 10 | Fiat Fastback | 3.754 |

| 11 | Chevrolet Tracker | 3.649 |

| 12 | Fiat Pulse | 3.343 |

| 13 | Volkswagen Nivus | 3.279 |

| 14 | Nissan Kicks | 3.201 |

| 15 | Chevrolet Onix | 3.186 |

| 16 | Jeep Compass | 2.952 |

| 17 | Volkswagen Tera | 2.899 |

| 18 | Honda HR-V | 2.836 |

| 19 | Volkswagen Virtus | 2.728 |

| 20 | Renault Kwid | 2.709 |

| 21 | Toyota Hilux | 2.653 |

| 22 | Caoa Chery Tiggo 7 | 2.571 |

| 23 | Chevrolet Onix Plus | 2.543 |

| 24 | Fiat Toro | 2.162 |

| 25 | Ford Ranger | 1.800 |

Esse ranking foi produzido pela Fipe Carros com os dados mais recentes da Fenabrave. E dessa lista, dá para ver que o mercado está sempre em movimento e as preferências mudam conforme as novidades chega nas concessionárias. É sempre bom ficar de olho!