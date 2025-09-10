BYD é uma das 7 marcas que mais vendem carros no Brasil

Em 2025, o mercado de carros no Brasil está em um momento de grandes transformações, e tudo isso tem a ver com um impulso dos fabricantes chineses. A BYD, a estrela do cenário de veículos eletrificados, conseguiu uma conquista bacana: a sétima posição no ranking nacional de vendas. Isso significa que eles conseguiram superar a Honda e estão se destacando como uma das marcas mais relevantes por aqui.

Entre janeiro e agosto, a BYD emplacou impressionantes 66.419 veículos, enquanto a Honda ficou com 65.589. O legal é que a marca chinesa tomou a dianteira em abril, maio, julho e agosto, com uma diferença especialmente grande nos últimos dois meses. Isso mostra que eles estão se movimentando bem!

No geral, a Volkswagen ainda lidera com 223.996 unidades emplacadas, seguida pela Fiat, Chevrolet, Hyundai, Toyota e Jeep. Mas olha só: a BYD subiu três posições desde o ano passado, quando estava em décimo lugar. É um ritmo incrível!

Agosto foi um mês de destaque para a BYD. Eles venderam 9.815 veículos, o que representa um crescimento de 1,27% em relação a julho. Apesar desse avanço, a BYD ainda está atrás das marcas líderes. A Fiat, por exemplo, vendeu 45.369 unidades, com a Volkswagen e Chevrolet em seguida, mostrando que a concorrência é acirrada.

Um dos fatores que explicam essa subida rápida da BYD é o estoque elevado de veículos vindos da China. Eles estão com preços competitivos e promoções que chamam a atenção, pressionando até as marcas mais tradicionais a se mexerem.

E não dá para ignorar a onda da eletrificação. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), entre janeiro e agosto, mais de 126 mil carros eletrificados foram vendidos, incluindo híbridos e elétricos. A projeção é que este número chegue a mais de 200 mil até o final do ano, um crescimento de até 21% em relação a 2024. Isso mostra que, mesmo com juros altos e aumento de impostos, esse segmento cresce muito mais rápido do que o mercado convencional.

Agosto foi um mês de vendas expressivas para os eletrificados, representando 9,4% das vendas de veículos leves. Só nesse mês, foram 20.222 unidades vendidas, marcando um aumento de 38% em relação a agosto de 2024.

E o que isso tudo significa para os nossos dias na estrada? Para quem já enfrentou o trânsito pesado, sabe o quanto é vital ter um carro que se adapte às condições, e isso é algo que os carros eletrificados estão começando a atender com mais eficiência.

Além disso, as montadoras estão investindo pesado para se acomodar nesse novo cenário. A BYD abriu uma fábrica em Camaçari (BA) e outras marcas, como a GWM, estão abrindo novas instalações pelo Brasil. Com novas marcas chinesas se aventurando por aqui, a oferta de modelos vai aumentar, e as possibilidades para quem ama dirigir só tendem a crescer.

E, para você ficar por dentro, aqui estão as 10 marcas que mais venderam até agosto de 2025:

1. Volkswagen: 223.996 veículos

2. Fiat: 196.551 veículos

3. Chevrolet: 133.597 veículos

4. Hyundai: 117.284 veículos

5. Toyota: 89.825 veículos

6. Jeep: 74.543 veículos

7. BYD: 66.419 veículos

8. Honda: 65.589 veículos

9. Renault: 60.713 veículos

10. Nissan: 44.571 veículos

Um panorama bacana, não acham?