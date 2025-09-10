Notícias

Dicas de arquitetos para reduzir o calor sem ar-condicionado

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Como reduzir o calor sem gastar com ar-condicionado: o segredo dos arquitetos
Como reduzir o calor sem gastar com ar-condicionado: o segredo dos arquitetos

Quando o calor aperta, é importante encontrar formas de manter a casa fresquinha sem depender da eletricidade. Uma dica muito legal que vem da Alemanha, chamada "truque alemão", é uma solução que tem ganhado destaque. Este método é perfeito para quem não tem acesso a ar-condicionado e, o melhor de tudo, não custa quase nada.

O segredo está na garrafa com água congelada. Funciona através de um resfriamento passivo, que ajuda a baixar a temperatura do ambiente sem precisar de aparelhos elétricos. É uma alternativa que vale a pena experimentar.

Como aplicar o “truque alemão”?

Para usar essa técnica é bem simples. Primeiramente, você vai precisar de uma garrafa PET de 1,5 litro. Encha-a com água, mas não até a boca, pois o gelo vai expandir. Em seguida, coloque a garrafa no freezer até ela congelar completamente.

Depois que o gelo estiver firme, basta posicionar a garrafa em um lugar alto do cômodo, como uma prateleira. Conforme o gelo vai derretendo, ele absorve o calor do ambiente e, assim, resfria o ar ao redor de um jeito bem natural.

Por que adotar o método?

Esse método é atraente, especialmente pelo seu custo quase zero. Ele pode reduzir a temperatura de pequenos ambientes em até 3 a 5 graus Celsius, com efeito que pode durar entre duas a seis horas. E não se preocupe com instalações complicadas ou manutenção cara, pois tudo isso fica de fora.

Além disso, como o sistema não faz barulho, é ótimo para quartos e escritórios onde o silêncio é desejado. E outro ponto bacana: reutilizar garrafas plásticas nos ajuda a ser mais conscientes e sustentáveis em um mundo que precisa de práticas ambientais responsáveis.

Aumentando a eficácia do resfriamento

Se você quiser potencializar ainda mais esse truque, aqui vão algumas dicas. Durante o dia, mantenha as janelas fechadas para não deixar o calor entrar. Quando a noite chegar, é a hora de abrir as janelas e aproveitar o ar mais fresco.

Outra tática é colocar toalhas úmidas perto da garrafa, aumentando o efeito de resfriamento por evaporação. Ah, e se você tiver algumas plantas nas janelas, elas ajudam a aumentar a umidade e oferecem sombra, deixando o ambiente mais agradável.

Com a chegada do verão, métodos como o “truque alemão” se mostram super úteis e vantajosos. É uma maneira prática e econômica de aumentar o conforto térmico da sua casa, tudo isso pensando também na sustentabilidade.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Descubra como o chuveiro italiano e paredes de sombra estão substituindo o box de vidro e transformando banheiros em espaços modernos.

Novo chuveiro substitui box de vidro e transforma banheiros

12 minutos atrás
Ele deixou a câmera cair no fundo do oceano e registrou um predador aterrorizante que devora tubarões inteiros

Câmera cai no oceano e captura predador que devora tubarões

28 minutos atrás
Sob as areias do Saara, um mar subterrâneo guarda bilhões de litros de água fóssil intocada há 40 mil anos, capaz de transformar desertos em terras férteis

Mar subterrâneo no Saara guarda água fóssil há 40 mil anos

56 minutos atrás
Usuários do Google Maps afirmam ter encontrado uma ‘base alienígena’ na Antártida

Usuários do Google Maps relatam ‘base alienígena’ na Antártida

58 minutos atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo