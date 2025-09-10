Notícias

O que aconteceu com o castelo de 100 cômodos em Limeira?

Castelo abandonado de José Rico
Castelo abandonado em Limeira, São Paulo – Reprodução/Vídeo/youTube/@PortaleLimeira

Há dez anos, em 3 de março de 2015, o cantor sertanejo José Rico, famoso pela dupla com Milionário, nos deixou. Ele faleceu em Americana, interior de São Paulo, aos 68 anos, devido a uma insuficiência cardíaca. A triste notícia foi divulgada pelo hospital Unimed de Americana, onde ele estava internado. A instituição relatou que José Rico lidava com complicações de saúde, incluindo problemas no coração e nos rins. No comunicado, pediram orações em homenagem a um artista que fez parte da vida de muitas pessoas.

O Castelo em Limeira

Embora sua residência fosse em Americana, José Rico tinha um endereço bastante conhecido: um castelo em Limeira que ele mesmo projetou. Infelizmente, a construção nunca foi concluída e, atualmente, está em estado de abandono.

Recentemente, a família decidiu mostrar o castelo para o público. No programa Fantástico, os filhos de José Rico, Sami e Sara, abriram as portas da propriedade, revelando um pouco da história e do sonho do pai.

O Sonho Interrompido

A ideia de construir o castelo era um sonho de infância para José Rico. Curiosamente, ele acreditava em uma previsão de uma cigana, que teria dito que ele faleceria assim que a obra fosse finalizada. Por conta disso, José Rico optou por nunca terminar a construção, o que ajuda a entender o porquê do imóvel ainda estar inacabado após todos esses anos.

Esse cenário de abandono foi agravado pela falta de moradores, que permitiu o surgimento de problemas adicionais.

Disputas e Invasões

Desde a morte do cantor, o castelo se tornou palco de disputas familiares. A situação ficou ainda mais complicada quando outros dois filhos de José Rico foram reconhecidos judicialmente, o que elevou os conflitos em torno da herança. Além disso, pendências trabalhistas da família dificultam ainda mais a divisão do patrimônio.

Infelizmente, o estado de abandono também tornou o castelo alvo de invasores. Móveis e objetos de decoração foram levados, contribuindo para a deterioração do espaço, que acaba se tornando um símbolo do sonho não realizado de um artista que deixou uma marca no Brasil.

Assim, a história do castelo de José Rico é um misto de nostalgia, superstição e os resquícios de uma carreira brilhante que ainda ecoa nas lembranças de seus fãs.

