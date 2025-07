BYD é a 91ª no Fortune Global 500 de 2025

A BYD realmente deu um show e chegou pela primeira vez à lista das 100 maiores empresas do mundo da revista Fortune. De um salto impressionante, a gigante chinesa pulou da 143ª para a 91ª posição no ranking Global 500. Esse avanço não é à toa e mostra o quanto a montadora vem crescendo, especialmente no setor automotivo.

Em 2024, a receita da BYD bateu a marca de US$ 107,1 bilhões, um crescimento de 29% em relação ao ano anterior. E, para quem acha que a marca só cresce em número, ela vendeu 4,27 milhões de veículos, uma alta de 41%! Se você é apaixonado por tecnologia, vai adorar saber que o modelo BYD Tan chegou com uma promoção que dá R$ 110 mil de desconto para pessoas com deficiência (PcD).

### BYD no Brasil

Aqui no Brasil, a BYD não está apenas sobrevivendo, está se destacando! Já é a nona montadora mais vendida do país, ultrapassando várias marcas tradicionais. A preocupação com a acessibilidade se reflete em modelos como o Song Plus 2026, que também vem com um super desconto de R$ 24.999 para PcD.

### Expansão Internacional

A expansão internacional da BYD é outra parte importante da sua história de sucesso. Só em 2025, foram 470 mil veículos de passeio e picapes exportados. Eles até abriram a sede europeia na Hungria e entregaram o carro de número 90 mil na Tailândia, além de iniciar a produção aqui no Brasil. Isso mostra que a marca está apostando forte em seu crescimento global.

### Tecnologia e Inovação

Outra chave para esse sucesso é o investimento em tecnologia e inovação. A BYD não fica só na produção de veículos elétricos e híbridos, mas também está investindo em transporte coletivo, energia renovável e eletrônicos. Um verdadeiro buffet de oportunidades para os entusiastas de carros e tecnologia.

### O Futuro da Montadora

Os resultados falam por si só: a BYD está decolando! Em pouco tempo, deixou de ser uma promessa e agora brilha como um dos principais nomes do setor automotivo. Especialistas não têm dúvidas de que, se mantiver esse ritmo, a marca deve subir ainda mais no ranking nos próximos anos e se consolidar entre as grandes do setor.

Com toda essa movimentação, a BYD se tornou uma protagonista na revolução da indústria automotiva, focando na eletrificação e nas novas soluções de mobilidade. E para quem se interessa por novidades, a linha 2026 da BYD vem recheada de equipamentos e algumas surpresas em preços.