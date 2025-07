Nissan Rogue 2026 chega aos EUA com versão Dark Armor

A Nissan acaba de apresentar o Rogue 2026 nos Estados Unidos, e a novidade que mais chama a atenção é a versão Dark Armor. Essa edição especial traz um visual que adota detalhes em preto brilhante, como as capas dos espelhos, a grade, emblemas e até as rodas de 19 polegadas. E não para por aí, os trilhos de teto também entraram na onda do blackout, deixando o carro ainda mais irresistível para quem ama um design ousado.

A versão Dark Armor é baseada no modelo SV e já vem com vários mimos. Para quem valoriza conforto, os bancos dianteiros e o volante são aquecidos, e ainda conta com um teto solar panorâmico que transforma qualquer viagem em um evento. Além disso, tem um monitor inteligente com visão em alta definição, que ajuda na detecção de objetos em movimento. Imagine a praticidade e segurança que isso traz, especialmente em manobras apertadas ou em ruas movimentadas!

E para os dias mais frios, o Rogue SV 2026 ganha um pacote especial. Esse pacote monta o carro para temperaturas baixas, com volante e bancos aquecidos – algo que faz toda a diferença para quem dirige em climas rigorosos. Por falar em desempenho, o motor turbo de três cilindros com 1.5 litro que equipa todos os modelos Rogue é um show à parte, gerando 201 cv e impressionantes 305 Nm de torque. A transmissão automática Xtronic proporciona uma experiência de direção bem suave e econômica, com eficiência de combustível ótimas: até 29 mpg na cidade e 36 mpg na estrada.

Outro ponto interessante é que a versão topo de linha, o Rogue Platinum, agora vem com tração nas quatro rodas como padrão. Isso é para garantir que você tenha segurança e desempenho mesmo nas condições mais exigentes. E se você tá pensando na linha Nissan aqui no Brasil, recentemente apareceu a possibilidade de uma versão mais barata do Sentra, a Sense.

Os preços do Rogue 2026 começam em US$ 28.790 para a versão de entrada com tração dianteira. Já o modelo Rock Creek, que por um momento parecia que sairia mais em conta, teve um ajuste nos preços e ficou em US$ 33.690.

Quanto ao Dark Armor, o preço ainda não foi revelado, mas deve ficar entre as versões SV e SL, oferecendo um pacote de equipamentos únicos e um visual que vai fazer muita gente parar pra olhar. Vale lembrar que todos os preços anunciados não incluem uma taxa de destino de US$ 1.390, algo que todo motorista deve considerar na hora da compra.

É claro que essas novidades animam não só os fãs da Nissan, mas todos os aficionados por carros que adoram uma boa inovação no design e na tecnologia!