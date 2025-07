Li Auto vê queda nas ações após lançamento do SUV i8

O lançamento do Li i8, o primeiro SUV 100% elétrico da Li Auto, não teve a recepção que a marca esperava. Depois do evento em Pequim, as ações da empresa despencaram 10,34% na bolsa de Hong Kong, fechando a 107,5 dólares de Hong Kong. Essa foi a maior queda intraday nos últimos quatro meses, um sinal claro de que o mercado não ficou empolgado.

Esse novo SUV é proposto para seis lugares e tem um preço inicial de 321.800 yuans, que dá aproximadamente US$ 44.850. A boa notícia é que o valor ficou abaixo das expectativas, que giravam em torno de 350 mil a 400 mil yuans. As primeiras entregas estão previstas para 20 de agosto, mas o i8 já está mais caro do que o Onvo L90 da Nio, que começa a partir de 279.900 yuans na pré-venda.

Quando dirige um carro assim, com um preço salgado, a gente espera muito mais do que apenas um visual arrojado. E nesse aspecto, a Li Auto apresentou o i8 com um foco no seu sistema de assistência avançada ao motorista (ADAS) e um assistente de voz virtual. Mas, vamos combinar, outros recursos foram quase ignorados. Enquanto isso, a Nio aproveitou seu evento para mostrar tecnologias interessantes, como uma plataforma de 900 volts e uma carroceria mais leve.

Com o i8, a Li Auto entra em um mercado acirrado. Além do L90 da Nio, o modelo encontrará um concorrente de peso: a Tesla, que deve lançar ainda este ano uma nova versão do Model Y com seis lugares e a um preço mais acessível. Essa disputa promete esquentar!

O cenário geral não é muito otimista para a marca chinesa. As vendas de carros elétricos estão desacelerando na China e, no primeiro semestre, a Li Auto entregou 203.938 veículos, um crescimento de apenas 7,9% em relação ao ano passado. Sem dúvida, há muito o que considerar antes de se jogar de cabeça nessa nova opção.