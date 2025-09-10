BYD Dolphin Mini recebe cinco estrelas no Euro NCAP

O BYD Dolphin Mini acaba de brilhar com cinco estrelas no renomado teste de segurança do Euro NCAP, um dos mais exigentes do continente. Esse resultado não só reafirma a estratégia da BYD em trazer carros elétricos compactos e acessíveis, mas também mostra que segurança e tecnologia caminham lado a lado. Afinal, quem não quer um carro que proteja a família e ainda tenha um preço camarada?

Lançado inicialmente no Salão de Xangai em 2023, o Dolphin Mini fez tanto sucesso que já acumulou milhares de pedidos na China, onde é conhecido como Seagull. Imagina só: em apenas dois anos, a BYD conseguiu produzir mais de 1 milhão de unidades! E a boa notícia é que, em 2025, o modelo desembarca na Europa com o novo nome de Dolphin Surf.

Para se adaptar ao exigente mercado europeu, o carro passou por algumas mudanças. Ele cresceu — 210 mm a mais de comprimento e 50 mm a mais de altura — o que já dá aquela sensação de espaço interno apreciável. Agora existem três versões: Active, Boost e Comfort, com preços começando em € 22.390. E a autonomia? Isso mesmo, até 322 km, perfeito para quem costuma fazer viagens curta ou até um rolê no fim de semana.

A performance nos testes de segurança foi o grande destaque. O Dolphin Surf conquistou 82% na proteção de adultos, 86% para crianças, 76% na proteção de pedestres e 77% nos assistentes de condução. Isso é importante porque segurança nunca é demais, não é mesmo? O modelo se destacou principalmente em impactos laterais e em colisões com postes, garantindo as cobiçadas cinco estrelas.

É bom ressaltar que, embora o Dolphin Surf tenha se saído bem, ele ficou um pouquinho atrás do Dolphin Plus, que foi testado na América do Sul pelo Latin NCAP. Enquanto o Plus registrou 93% na proteção tanto para adultos quanto para crianças, essa diferença se dá em parte pelos recursos de segurança que ele oferece: sete airbags e um sistema ADAS mais completo. O Surf, por sua vez, tem um foco maior na direção urbana.

O Dolphin Surf agora se junta a outros modelos da BYD que também brilharam com cinco estrelas, como o ATTO 3 e o Seal. Esse resultado forte tem tudo a ver com a missão da marca de oferecer tecnologia de ponta de forma acessível, especialmente em um segmento tão em alta como o de carros elétricos compactos.

No interior, não tem como não comentar sobre a tela central de 10,1 polegadas, que vem com um sistema giratório e é compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Sem falar nas melhorias no carregamento, com 11 kW em corrente alternada e até 65 kW em corrente contínua, reduzindo o tempo para atingir 80% de carga. A galera que costuma viajar vai agradecer!

As primeiras entregas do Dolphin Surf já começaram em lugares como o Reino Unido. E com esse desempenho nos testes, é um prato cheio tanto para consumidores normais quanto para frotas empresariais. Quem sabe um dia a gente não vê esse modelo nas ruas do Brasil, se consolidando como um dos elétricos mais promissores da BYD? Agora é só ficar de olho!