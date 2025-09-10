Elon Musk oferece R$ 550 mil para projeto de treinamento de robôs

Apresentado em 2021, o robô Optimus está se tornando uma das grandes apostas da Tesla. O projeto promete transformar a montadora, não só em termos tecnológicos, mas também em valor de mercado. E não é à toa que Elon Musk, o bilionário à frente da empresa, está tão animado com o potencial desse robô.

Mas, antes de ser lançado ao público, o Optimus precisa passar por um período de treinamento. Para isso, a Tesla abriu uma vaga de “operador de coleta de dados”. Essa posição é fundamental para garantir que o robô funcione da melhor maneira possível.

O trabalho envolve coletar dados, ajudar nas solicitações de engenharia e fornecer feedback sobre o desempenho do robô. Para se candidatar, os interessados devem atender a alguns requisitos, como ter entre 1,70 e 1,80 m de altura e estar em boas condições físicas.

Além disso, o candidato vai precisar desempenhar atividades que exigem resistência, como caminhar por mais de 7 horas carregando até 13,6 kg, tudo isso usando um traje que captura movimentos e um headset de realidade virtual por longos períodos.

“Treinador de robôs”: detalhes sobre a vaga na empresa de Elon Musk

Quanto à remuneração, o trabalho pode render entre US$ 25,25 a R$ 48 por hora. Isso significa que, ao final do mês, o salário pode passar de US$ 6 mil, somando cerca de US$ 99.840 anualmente, ou seja, aproximadamente R$ 550 mil.

Quem se interessar por essa oportunidade deve acessar a página oficial de carreiras da Tesla e buscar pela vaga. Depois, é só preencher as informações necessárias e aguardar o retorno da empresa.

Elon Musk aposta no robô Optimus para recuperar valor da Tesla

Elon Musk não esconde que seu objetivo com o Optimus vai além da inovação tecnológica; ele também tem interesse em ver a empresa prosperar financeiramente. Recentemente, ele fez uma declaração interessante sobre o futuro da Tesla. Musk acredita que cerca de 80% do valor da montadora poderá vir dos robôs, com entregas previstas para o segundo semestre de 2026.

Se tudo der certo, o Optimus pode ser a chave para transformar a Tesla em uma empresa com valuation de 25 trilhões de dólares. Porém, é bom lembrar que as crises recentes podem complicar essas expectativas.

Informações incríveis como essas, você encontra através da Tesla e do potencial que o Optimus traz!