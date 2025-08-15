BYD diminui preço do Song Pro 2026 em até R$ 18.999 para PcD

O BYD Song Pro 2026 chegou às concessionárias brasileiro com algumas novidades que vão agradar os amantes de SUVs. Agora, a gente pode contar com novos equipamentos e cores, tornando a experiência de dirigir ainda mais emocionante. E tem uma boa notícia: a versão voltada para o público PcD está cheia de descontos. Os preços se mantiveram os mesmos de julho, então bora conferir!

Na versão GL, que custa R$ 189.990, quem é PcD paga apenas R$ 170.991, o que representa um desconto de R$ 18.999. E para quem busca mais tecnologia e conforto, a versão GS, normalmente a R$ 199.990, sai por R$ 189.990 para esse público, com uma redução de R$ 10.000. Uma economia boa, né?

A parte mecânica do Song Pro 2026 se parece bastante com a do modelo anterior, o que pode ser um alívio para quem já aprecia o desempenho do motor 1.5 aspirado, que entrega 98 cv. Ele funciona meio como um “gerador” para carregar as baterias que alimentam o motor elétrico de 197 cv, trazendo mais eficiência e potência. Quando estamos na estrada, esse motor elétrico dá conta do recado e garante uma piada extra na hora de ultrapassar.

E não podemos esquecer das versões híbridas. O GL tem uma potência total de 223 cv e o GS chega a 235 cv, tudo devido às diferentes capacidades das baterias. O GL vem equipado com 12,9 kWh, enquanto o GS leva uma bateria mais robusta de 18,3 kWh. Para quem faz aquelas viagens longas, ter uma bateria maior é um baita diferencial!

Em termos de espaço, o BYD Song Pro 2026 é bem grandão. Com 4.738 mm de comprimento, ele ainda tem um ótimo espaço interno, embora o porta-malas tenha um volume de 520 litros — que é menor que o do seu irmão, o Song Plus. Mesmo assim, ainda é superior a muitos concorrentes por aí.

E falando em design, a grande novidade foi a adição da cor preta, que finalmente chegou. Até agora, o SUV estava disponível apenas em branco, cinza e azul, mas agora, muitos que buscam essa tonalidade vão ficar felizes. É sempre legal ter mais opções para combinar com nosso estilo, né?

Sobre os itens de conforto e segurança, o Song Pro 2026 não deixa a desejar. Com seis airbags, ar-condicionado digital de duas zonas e uma central multimídia de 12,8 polegadas comandada por voz, dá para rodar com tranquilidade e conectividade. E quem usa câmeras 360º para estacionar sabe como isso facilita a vida, especialmente em cidades mais agitadas.

Isso sem contar com o pacote avançado de assistências à condução, que inclui o piloto automático adaptativo. Quem já pego a estrada em longas viagens sabe como esses recursos fazem a diferença!

Agora vamos aos preços e as configurações. Tem uma tabela aqui para facilitar:

| Modelo | Preço de tabela | Preço para PcD | Descontos |

|—————-|——————-|——————-|——————-|

| Song Pro GL | R$ 189.990,00 | R$ 170.991,00 | R$ 18.999,00 |

| Song Pro GS | R$ 199.990,00 | R$ 189.990,00 | R$ 10.000,00 |

Esses valores mostram que a BYD está realmente se esforçando para manter o Song Pro como uma escolha acessível e cheia de estilo. Um modelinho que promete agradar tanto os que buscam tecnologia quanto os que precisam de praticidade no dia a dia!