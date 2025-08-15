novo Sandero 2026: saiba como será o modelo atualizado

Mundo Automotivo

Diego Marques
O Dacia Sandero está fazendo história! Ele se tornou o carro mais vendido de 2024 na Europa, superando até o famoso Tesla Model Y. Isso mostra como a filosofia de “relação custo-benefício” é um verdadeiro trunfo do modelo. Para se manter firme no topo, a Dacia vai trazer novidades, com uma reestilização prevista para entre o final de 2025 e início de 2026.

E o que vem por aí? A estrutura geral do carro deve continuar a mesma, mas com um visual bem atualizado. O destaque ficará por conta dos faróis de LED, que mudam o design atual em formato de Y para uma linha horizontal mais moderna. A grade frontal e o para-choque também estarão na lista de mudanças. Se você é fã das versões aventureiras, fique ligado: a nova aparência do Sandero Stepway, bem robusta, deve estar presente em todas as configurações.

### Em equipe que está ganhando…

O interior do Dacia Sandero deve receber inovações tecnológicas. Esperamos um sistema multimídia mais moderno, talvez com um monitor maior e a possibilidade de atualizações via internet. E, quem sabe, o suporte para smartphone pode substituir o monitor central nas versões de entrada, já que a Dacia sempre priorizou a simplicidade.

Os materiais usados no interior devem continuar oferecendo durabilidade. Plásticos rígidos e montagens da maneira sólida são essenciais para manter o preço acessível. Afinal, quem não ama dirigir um carro que não só é bonito, mas também não pesa no bolso?

### Híbrido?

A grande notícia é que, pela primeira vez, o Dacia Sandero terá uma versão totalmente híbrida! Espera-se que o motor híbrido tenha um motor a gasolina de 1.6 litros, somado a dois motores elétricos. Isso garantirá uma potência total de 140 cv, ideal para quem busca eficiência sem abrir mão da performance. Os tradicionais motores a combustão, tanto gasolina quanto bicombustível ou gás natural, devem continuar na linha, mas o motor de 1.2 cilindradas pode substituir o atual 1.0.

Agora, imagine pegar a estrada, sentindo o conforto de um carro econômico e prático. Para quem já passou por congestionamentos ou longas viagens, nada como um motor híbrido para proporcionar aquela economia no combustível, não é mesmo?

