BYD Denza N9 2026 terá 912 cv e lançamento em 17 de setembro

A Denza, marca que representa o lado premium da BYD, está prestes a lançar o N9 2026 em 17 de setembro. Esse SUV promete chegar com tudo, apenas seis meses após a sua estreia inicial. Para dar um charme extra à campanha, a atriz chinesa Gao Yuanyuan será a embaixadora do novo modelo, que já está despertando a curiosidade de muitos apaixonados por carros.

O N9 mantém aquele jeitão de grande SUV híbrido plug-in, bem robusto, com novas opções de pintura em dois tons: o elegante Ouro Jade Púrpura e o vibrante Ouro Elegante Vermelho. As dimensões são imponentes: 5.258 mm de comprimento, 2.030 mm de largura e 1.830 mm de altura. A distância entre-eixos de 3.125 mm é um convite ao conforto, com espaço de sobra para todos os ocupantes.

Entrando no interior, a experiência é de luxo puro. O veículo oferece telas 2.5K de 13,2 e 17,3 polegadas. Além disso, tem um sistema de realidade aumentada que vai até 50 polegadas e um som de primeira com 26 alto-falantes da marca Devialet. Os bancos são projetados para o conforto, contando com funções como aquecimento, ventilação e até massagem — perfeito para longas viagens em família.

Quando falamos de desempenho, o N9 não decepciona. Ele combina um motor 2.0 turbo com três motores elétricos, alcançando um total de 680 kW, ou impressionantes 912 cv. A aceleração de 0 a 100 km/h leva apenas 3,9 segundos, uma verdadeira máquina para quem procura emoção ao volante. E se você se preocupa com a autonomia, a versão elétrica consegue atingir 202 km, e a combinação chega a até 1.302 km, o que é bastante competitivo no segmento.

Desde o seu lançamento em março, o N9 já vendeu 20.136 unidades até agosto. O esquema parece estar funcionando, já que, em agosto, a Denza reportou um crescimento de 20% nas vendas anuais, com o N9 e o D9 MPV, que se mantém como o mais vendido da marca, liderando as preferências.

Além disso, a Denza tem planos de expandir sua linha de SUVs premium com o N8L, uma versão um pouco menor do N9. Este modelo chegará com dimensões mais compactas, seis lugares e uma velocidade máxima de 220 km/h, prometendo estrear no segundo trimestre de 2026. Na prática, é uma nova opção para quem busca sofisticação e desempenho em um pacote atraente.

Com esses lançamentos, a Denza mostra que realmente está disposta a se firmar no mercado de SUVs de luxo na China, combinando tecnologia e conforto em veículos híbridos. A expectativa é grande para ver como esses modelos vão impactar o cenário automobilístico e agradar os fãs de velocidade e inovação.