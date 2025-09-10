Motorola apresenta celular mais acessível com supertela

Em dezembro de 2024, a Motorola trouxe ao Brasil o Moto G15, um smartphone voltado para quem busca um aparelho básico, mas eficaz. Esse modelo se destaca pela acessibilidade, apresentando um design moderno e funcionalidades que competem bem no mercado de entrada. Embora não tenha suporte para a tecnologia 5G, o Moto G15 foca em durabilidade e boa estética, perfeito para quem valoriza o custo-benefício.

O aparelho conta com um acabamento em couro vegano e uma tela IPS LCD de 6,72 polegadas, com resolução Full HD+ (1080 x 2400 pixels). Isso garante uma experiência visual bem satisfatória. A tela tem brilho máximo de 1.000 nits, o que a torna visível em ambientes externos, e é protegida pelo Gorilla Glass 3. Além disso, possui a certificação IP54, garantindo resistência a riscos e respingos de água.

Desempenho e eficiência do Moto G15

O Moto G15 vem equipado com o processador MediaTek Helio G81 Extreme, contando ainda com 4 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, que pode ser expandido com um cartão microSD. A taxa de atualização da tela é de 60 Hz, o que pode ser um limite para quem gosta de animações suaves, mas o desempenho no dia a dia é bem satisfatório para a maioria dos usuários.

Uma das melhores características do Moto G15 é a bateria de 5.200 mAh, que oferece até 40 horas de uso moderado. Porém, o carregador de 18W pode demorar quase duas horas para recarregar completamente. O aparelho roda com o Android 15, prometendo dois anos de atualizações de segurança, o que é um ponto a ser considerado por quem pensa a longo prazo.

Capacidade fotográfica

A câmera principal do Moto G15 possui 50 MP, garantindo boas fotos em condições de iluminação favoráveis. Para ambientes mais escuros, o modo Night Vision pode ajudar a melhorar a qualidade das imagens. A câmera ultra-wide, de 5 MP, adiciona uma pitada a mais de versatilidade, embora tenha suas limitações em baixa luz. Para quem gosta de selfies, a câmera frontal de 8 MP cumpre bem sua função, mesmo não alcançando a qualidade da traseira.

Os vídeos podem ser gravados em Full HD a 30 fps, mas falta estabilização, exigindo um certo cuidado para evitar tremores nas gravações.

Mercado e expectativas para o Moto G15

O Moto G15 foi lançado com um preço sugerido de R$ 1.399, e já está disponível com descontos significativos, tornando-se uma excelente opção no mercado. A Motorola planeja ajustar o preço do modelo para garantir sua competitividade no segmento de entrada, que é bastante dinâmico.

Essa estratégia ajuda a reforçar a marca Moto enquanto os consumidores buscam cada vez mais inovações e melhorias. O Moto G15, com seu foco em oferecer um bom custo-benefício, pode ser uma escolha inteligente para quem não precisa de 5G e busca um design sofisticado, aliado a um desempenho sólido para as tarefas do dia a dia.