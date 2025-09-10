Gabriela Spanic participa de A Fazenda 17, da Record

A atriz Gabriela Spanic, famosa pelo seu papel como Paola e Paulina na novela “A Usurpadora”, foi oficialmente confirmada no elenco de “A Fazenda 17”, o reality show da Record TV. A data de estreia do programa está marcada para 15 de setembro, às 22h, sob a apresentação de Adriane Galisteu e direção de Rodrigo Carelli.

Nos últimos meses, Spanic tem se apresentado em diversos programas da televisão brasileira, como “The Noite com Danilo Gentili” e “O Programa do Ratinho”. Durante essas participações, a atriz venezuelana mencionou que estava sendo sondada pela Record, mas que estava avaliando os possíveis impactos dessa decisão em sua carreira. Atualmente com 51 anos, ela afirmou que esta é sua estada mais longa no Brasil.

A presença de Gabriela Spanic no reality show é vista como uma estratégia para aumentar a audiência e a repercussão digital da nova temporada. Devido à sua personalidade carismática e polêmica, espera-se que sua participação traga momentos marcantes ao programa. Ela já possui experiência em realities internacionais, como “La Casa de los Famosos” no México e “Dancing with the Stars”, a versão americana do “Dança dos Famosos”.

Além de Spanic, a lista de participantes de “A Fazenda 17” ainda não foi oficialmente divulgada, mas diversos nomes têm circulado na imprensa e nas redes sociais. Entre os especulados estão:

– Pepita (cantora)

– Eduarda Gutierrez (influenciadora)

– Rayane Figliuzzi (empresária e companheira do cantor Belo)

– Dinah Moraes (humorista)

– Jeniffer Castro (influenciadora)

– Martina Sanzi (ex-participante de De Férias com o Ex Brasil)

– Camila Loures (youtuber)

– Gabily (cantora)

– Juliana Oliveira (ex-assistente do The Noite)

– Israel Novaes (cantor)

– Jesus Luz (modelo e ex-namorado de Madonna)

– Luiz Otavio Mesquita (filho de Otávio Mesquita)

– Fernando Sampaio (ex-participante de A Grande Conquista)

– Nizam (ex-BBB)

– Edilson “Capetinha” (ex-jogador de futebol)

– Gustavo Rocha (influenciador)

– Fabiano Moraes (pai da influenciadora Viih Tube)

– Drico Alves (ator)

– Toninho Tornado (humorista)

A expectativa é grande para a nova temporada, que promete muitas emoções e reviravoltas.