BYD chega à Argentina com Yuan Pro, Song Pro e Dolphin Mini

Em 2024, a BYD se firmou como a terceira maior montadora do mundo, vendendo nada menos que 3,83 milhões de veículos. Só perdeu para gigantes como Toyota e Volkswagen. E olha que a empresa não para por aí, viu? O próximo passo é expandir a atuação na América Latina, e a Argentina já se tornou um foco chave nessa jogada.

Para quem não sabe, a BYD já está presente em 102 países e está construindo uma fábrica no Brasil, o que só reforça sua intenção de marcar presença forte na região. Esse plano de entrar no mercado argentino não é novidade – vem sendo elaborado há quatro anos!

Chegada dos Modelos na Argentina

Recentemente, a BYD lançou a pré-venda de três modelos de passageiros na Argentina: o SUV elétrico Yuan Pro, o híbrido plug-in Song Pro DM-i e o hatch elétrico Dolphin Mini. As primeiras 100 unidades já chegaram por lá, e se você está pensando em garantir o seu, um depósito de apenas US$ 500 (ou o equivalente em pesos argentinos) já assegura a sua reserva.

E olha, quanto mais cedo você reservar, maiores serão os benefícios que a empresa promete oferecer. É bom ficar de olho, pois essa é uma oportunidade e tanto!

Destaques dos Modelos

O Yuan Pro é um verdadeiro achado para quem precisa de espaço. Com um porta-malas de impressionantes 1.210 litros, ele é ótimo para quem viaja com a família ou precisa carregar a tralha do dia a dia. E o sistema de cockpit inteligente, com uma tela giratória de 12,8 polegadas, promete facilitar a vida do motorista.

O Song Pro DM-i, como o mais acessível entre os híbridos, é perfeito para quem curte longas viagens. Com a opção de um motor a combustão e a eficiência elétrica, ele pode ser uma mão na roda para quem deseja economia e desempenho.

E não dá pra esquecer do Dolphin Mini! Vencedor do World Car Awards 2025 como o Carro Urbano Mundial, ele combina praticidade e conectividade com Apple CarPlay e Android Auto. Se você faz uso diário do carro e adora um passeio pelas ruas, esse modelo promete ser divertido e eficiente.

Visão da Marca para o Mercado

Stephen Deng, o gerente da BYD na Argentina, enfatiza que a chegada da marca no país visa oferecer uma alternativa limpa e moderna. A proposta é cheia de tecnologia inovadora, segurança e uma pegada ambiental que se alinha com as necessidades atuais do mercado. Além disso, os preços têm tudo para serem competitivos, o que é sempre um atrativo!

Fica claro que a BYD não está apenas buscando vender veículos, mas também desenvolver a infraestrutura de recarga no país. Essa entrada na Argentina é mais um passo importante na expansão da montadora chinesa pela América Latina. Com uma abordagem focada em inovação e sustentabilidade, promete fazer barulho por aqui!