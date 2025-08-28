Taís Araújo expressa frustração com Raquel em Vale Tudo

Nos últimos capítulos de Vale Tudo, a personagem Raquel Acioli, interpretada por Taís Araújo, passou por uma grande reviravolta em sua história. Após ganhar R$ 1 milhão em um reality show, Raquel investiu na empresa Paladar e se associou a Celina, personagem de Malu Galli. Apesar de os planos parecerem promissores, a situação rapidamente se complicou.

A queda de Raquel começou quando Maria de Fátima, vivida por Bella Campos, revelou a Celina a Odete, interpretada por Débora Bloch. Com isso, Odete comprou as ações de Celina, o que resultou no fechamento da empresa. Diante dessa situação, Raquel se viu em apuros financeiros por causa de empréstimos que havia feito para manter o negócio, e acabou voltando à praia do Rio de Janeiro, onde recomeçou a vender sanduíches naturais, como nos tempos iniciais de sua jornada.

Essa mudança de trajetória surpreendeu tanto os espectadores quanto a própria Taís Araújo, que expressou seu espanto durante uma entrevista. Ela comentava que inicialmente esperava que Raquel seguisse uma trajetória de ascensão, mas ao ver a reviravolta, percebeu que a narrativa ainda poderia se desenvolver. Araújo ressaltou a importância de seu papel e o significado do retorno à praia.

Vale destacar que na versão original da novela, exibida em 1988, a personagem não enfrentava essa queda. Essa mudança foi uma decisão da atual roteirista, Manuela Dias.

Enquanto isso, nas redes sociais, muitos fãs lamentaram a nova direção da história, e Taís Araújo também manifestou sua insatisfação. Ela acreditava que a narrativa de ascensão social poderia ser representativa e encorajadora, especialmente para mulheres negras na televisão brasileira. Apesar de sua frustração, a atriz ainda acredita que Raquel pode se reerguer antes do final da novela e espera que a personagem consiga realizar seus planos e se estabelecer financeiramente.

Além disso, Araújo enfatizou a necessidade de histórias que inspirem o público. Ela destacou que, mesmo que a realidade da vida empreendedora seja desafiadora, a ficção deve permitir que as pessoas sonhem e vejam possibilidades.

Com 173 capítulos previstos, Vale Tudo está se aproximando de seu desfecho, com o último episódio programado para ser exibido em 17 de outubro de 2025. A nova novela de Aguinaldo Silva, Três Graças, estreará logo em seguida, com Sophie Charlotte e Dira Paes nos papéis principais.