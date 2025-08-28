Carros 0km mais vendidos no México em julho

Apesar de uma leve queda nas vendas de veículos novos no México, o mês de julho trouxe um motivo de celebração. Com 124.480 unidades emplacadas, o país alcançou o terceiro melhor resultado histórico para julho, segundo dados da AMDA, a associação de distribuidores. Mesmo com uma retração de 0,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, o cenário ainda é promissor.

No acumulado de 2025, o total já passa das 833 mil unidades, marcando uma leve queda de 0,3% em comparação com 2024. Durante os primeiros meses do ano, as vendas estavam em alta, mas desde então a tendência mudou. A Nissan se destacou como a única montadora entre as quatro líderes a registrar crescimento, vendendo 23.614 veículos e aumentando sua participação de mercado em 2,4 pontos percentuais. A Mazda, que havia enfrentado dificuldades em junho, surpreendeu com um aumento de 17% nas vendas, totalizando 9.803 unidades.

Quando falamos de modelos mais vendidos, o Nissan Versa continua firme no topo, com 8.129 unidades emplacadas em julho, quase 3,4 mil a mais que o Chevrolet Aveo, em segundo lugar. Para quem já encarou um trânsito pesado, sabe como um modelo confiável e econômico faz toda a diferença na rotina. A picape Nissan NP300, que foi vice-líder em junho, parece ter perdido um pouco de força, vendendo 4.461 unidades.

E se você é fã de SUVs, não pode deixar de notar o crescimento do Mazda CX-30, que aumentou suas vendas em impressionantes 51%. Essa é uma ótima opção para quem sente a necessidade de um pouco mais de espaço e versatilidade no dia a dia. O Kia K3 Sedan e o MG 5 também mostraram força, ambos com aumentos de vendas superiores a 20%.

Olhando para o mercado como um todo, as vendas de certas categorias não têm sido nada fáceis. O VW Virtus, por exemplo, viu suas vendas despencarem 45,7%, refletindo a volatilidade do mercado. Isso serve como um lembrete de como a escolha certa pode mudar a percepção de um modelo no dia a dia.

No final das contas, o mercado automotivo mexicano segue sua dança peculiar, e vale a pena acompanhar as tendências e as preferências que estão mudando. Seja na estrada ou na cidade, cada modelo traz uma experiência única — e é isso que nos une como apaixonados por carros.