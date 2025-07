BYD apresenta perua híbrida com preço de Kwid e 2.000 km de autonomia

Lembra quando todo mundo tinha uma perua na família? O Gol era acompanhado pela Parati, e o Astra sempre tinha um sedã junto. Esses carros eram práticos, versáteis e estavam sempre prontos para levar a galera em viagens ou a família para passeios no fim de semana.

Hoje, a moda mudou e os SUVs dominaram as ruas. Mas a BYD parece achar que tem espaço para as clássicas station wagons. E acaba de lançar a nova Seal 06 DM-I lá na China.

Essa novidade chega para galera que, mesmo com a popularidade dos SUVs, ainda sente falta do charme e da funcionalidade das peruas. Com um bom espaço interno, conforto e aquela sensação de dirigir um carro confiável para a família, a Seal 06 DM-I promete ser um respiro nesse cenário.

### O Que a Seal 06 DM-I Traz de Novo

Com 4,85 metros de comprimento e um design bem clean, a Seal tem faróis afilados e uma grade trapezoidal que dá um toque moderno. O porta-malas é um espetáculo à parte, trazendo 670 litros de capacidade, que pode chegar a impressionantes 1.535 litros com os bancos rebatidos. Imagina só quanto espaço para bagagens numa viagem!

### Um Motor com Frente e Fundo

Agora, vamos falar do motor. A Seal 06 DM-I é equipada com um sistema híbrido que junta um motor a gasolina de 1.5 litro com um motor elétrico. A combinação gera até 218 cv e um torque de 32,2 kgfm. Isso quer dizer que, dependendo da versão, você pode ter um carro com potência e eficiência.

Tem duas opções de bateria, com autonomia de até 150 km no modo elétrico. Com um tanque cheio e a bateria equipada, você pode percorrer até 2.000 km. E o consumo? Varia entre 31,7 e 23,5 km/l, dependendo do jeito que você dirige. Um pacote bem parecido com o que temos no King.

### Tecnologia e Conforto a Bordo

Dentro da Seal 06 DM-I, você encontra um painel digital de 8,8” e uma central multimídia de 12,8” na versão padrão, que pode chegar a 15,6” no modelo mais completo. Além disso, vem com boa quantidade de airbags, faróis em LED e rodas estilizadas de 17 ou 18″.

Um item que chama bastante a atenção é o sistema V2L, que transforma a perua numa fonte de energia para carregar equipamentos externos. Para quem adora fazer um churrasco no final de semana ou precisa de uma luz extra em alguma aventura, isso é o verdadeiro “plus”.

### Preço que Surpreende

E o melhor de tudo? O preço inicia em 109.800 yuans, o que sai em torno de R$ 81.160. Para quem está pensando em trocar de carro, esse valor está bem próximo do que se paga por modelos mais básicos, como um Renault Kwid ou um Fiat Mobi.

Na Europa, as peruas ainda são queridinhas, mas na China, essa nova onda pode fazer com que a Seal 06 DM-I ganhe espaço em outros mercados. E aí, será que ela tem chance de desembarcar aqui no Brasil?