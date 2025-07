Pagamento do 3º lote da restituição do IR 2025 se aproxima

As datas do calendário de pagamentos da Receita Federal estão definidas e, para quem está esperando a restituição do Imposto de Renda de 2025, a boa notícia é que o terceiro lote será liberado no dia 31 de julho. Os depósitos ocorrem em etapas mensais e, lembrando, o segundo lote já foi pago no final de junho. É sempre importante ficar atento aos próximos passos, principalmente quando o assunto é como consultar a sua restituição.

Para saber se a sua restituição foi liberada, você pode acessar o site da Receita Federal, usar o aplicativo oficial ou entrar no e-CAC, que é o Centro Virtual de Atendimento. Um detalhe essencial: confira se os seus dados bancários estão corretos. Se houver algum erro, isso pode atrasar o crédito automático da restituição.

Caso você identifique alguma inconsistência, a solução é reagendar o pagamento diretamente no Banco do Brasil. Lembre-se de que você tem até um ano para isso. Para o reagendamento, é preciso informar o valor, os dados, e o número do recibo da declaração. Recentemente, a Receita trouxe novidades que facilitam a vida do contribuinte, como a declaração pré-preenchida e a possibilidade de cadastrar a chave PIX para receber a restituição.

Pendências e consultas

Se você é idoso, uma pessoa com deficiência ou professor, tem preferência na fila de consulta a partir do dia 24 de julho. Para evitar dores de cabeça com a restituição, é importante preencher os dados com atenção, já que a Receita Federal está incentivando o uso de plataformas digitais para facilitar todo o processo.

Fique de olho nas datas exatas de liberação dos lotes. O primeiro foi em 30 de maio, o segundo em 30 de junho, o terceiro será em 31 de julho, e ainda temos o quarto lote em 29 de agosto e o quinto em 30 de setembro. Não deixe para depois, quanto mais rápido você resolver, menos burocracia vai enfrentar.

A Receita Federal busca modernizar e tornar o processo de restituição mais eficiente e seguro, o que também ajuda a reduzir fraudes. Isso tudo reflete no esforço do órgão para proporcionar um serviço mais transparente e ágil para os contribuintes.

Outra informação importante é que o Banco do Brasil será o agente financeiro responsável pelos pagamentos das restituições. Isso significa que, embora a Receita Federal coordene todo o cronograma, o banco cuida da parte financeira, garantindo que tudo funcione conforme o planejado.