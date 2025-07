Preço do chocolate favorito dos brasileiros será reduzido

O chocolate suíço é famoso no Brasil, mas o seu preço acaba afastando muitos consumidores. Apesar de o nosso país também produzir chocolates de alta qualidade, a combinação dos ingredientes premium e os altos custos de importação tornam o chocolate suíço acessível apenas a alguns. Mas uma novidade pode mudar essa realidade.

Recentemente, o Mercosul, que é um bloco econômico que reúne Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, anunciou um acordo de livre comércio com a EFTA, que inclui a Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. O gran finale? O imposto sobre o chocolate suíço poderá ser zerado. Isso significa que, em breve, veremos os preços do chocolate suíço nas prateleiras das lojas da América Latina reduzidos.

Atualmente, esse tipo de chocolate enfrenta uma taxa de aproximadamente 20% para entrar no Brasil e em outros países do Mercosul. Essa barreira encarece o produto, mas, com o novo acordo, a expectativa é que os consumidores comecem a perceber essa diferença em breve.

Além do chocolate: outras mudanças do acordo do Mercosul

Além dessa ótima notícia para os chocólatras, o acordo com a EFTA trouxe outras novidades interessantes. Uma delas foi a ampliação do mercado de carne bovina brasileira na Suíça. A partir do acordo, foi estabelecida uma cota anual de 3 mil toneladas que poderão ser exportadas sem tarifas, uma evolução significativa em relação aos volumes que o Brasil exporta atualmente.

Quanto aos produtos agrícolas, o documento também traz boas novas. Diversos produtos exportados pelos países do Mercosul, como milho, melaço de cana, café torrado, arroz e frutas, ganharão destaque e condições melhores para negociação.

É importante ficar de olho, pois, mesmo já tendo sido assinado, o acordo ainda precisa passar por algumas etapas legais e políticas. No entanto, segundo informações da imprensa, a expectativa é que ele comece a valer até o final de 2025.