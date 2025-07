Bugatti testa carro de cliente a 300 km/h antes da entrega

A era do Chiron está chegando ao fim, mas a Bugatti ainda tem muito a oferecer com o Mistral, o último a ter o motor W-16. Esse roadster, que custa a bagatela de €5 milhões e tem apenas 99 unidades disponíveis, já está esgotado antes mesmo de sua estreia. As entregas começaram em fevereiro e agora podemos ver o que acontece desde o nascimento desse supercarro até chegar às mãos do seu proprietário.

Cada Mistral passa por testes rigorosos que somam 400 km. Essa é uma etapa crucial para garantir que tudo esteja nos conformes. Se surge qualquer problema, ele volta para ajustes na oficina. E não é só uma volta; são mais 50 km de testes adicionais para garantir que tudo funcione perfeitamente. Mas isso é apenas o começo das emoções.

### Testes Radicais na Velocidade

Antes mesmo do dono colocar seus pés no pedal, a Bugatti leva o Mistral a impressionantes 300 km/h. Essa velocidade é parte de um teste para verificar os sistemas de controle, como ESP e ABS, durante frenagens de emergência. E você acha que isso acontece em qualquer lugar? Claro que não! As manobras são feitas em uma pista especial no aeroporto de Colmar, na França.

E quando falamos de números impressionantes, saiba que no ano passado ele atingiu 453,9 km/h na pista de Papenburg, na Alemanha. Isso faz dele o carro “aberto” mais rápido do mundo, superando suas promessas iniciais. O Chiron, seu antecessor, deveria chegar a 420 km/h, enquanto o Veyron completava apenas 408,8 km/h. Vale lembrar que essa velocidade máxima só é possível com o teto removido.

### Detalhes que Fazem a Diferença

Os testes da Bugatti vão além da velocidade. Cada elemento do Mistral é analisado, desde a transmissão de dupla embreagem até o mecanismo do teto conversível. Aliás, apenas três pilotos têm a competência para realizar esses testes. Quando se trata de automóveis desse nível, cada detalhe é essencial para garantir o desempenho e a segurança.

Enquanto a linha Chiron se despede, novos projetos surgem no horizonte. Em 2026, a Bugatti começará as entregas do Tourbillon, que inicialmente será um cupê, mas há indícios de que um roadster pode entrar em cena logo em seguida. O novo modelo pode ser ainda mais veloz, já que o CEO da Bugatti, Mate Rimac, mencionou a possibilidade de um hipercarro V-16 ultrapassar os 500 km/h com os pneus certos.

Com esse nível de desempenho e toda essa história depois do volante, é impossível não ficar animado para ver o que vem por aí.