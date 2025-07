verifique se sua cidade será impactada

O fim de semana promete ser gelado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Nos dias 5 e 6 de julho, uma massa de ar polar vai influenciar o clima, fazendo as temperaturas despencarem em várias partes do Brasil.

Em São Paulo, a mínima deve chegar a 11°C, enquanto em Porto Alegre a expectativa é de 10°C. Curitiba vai sentir um frio ainda maior, com mínimas previstas em torno de 7°C. Até cidades como Florianópolis e Rio de Janeiro, que costumam ter temperaturas mais amenas, vão encarar mínimas de 11°C e 16°C, respectivamente.

Mas não é só nessas cidades que o frio vai marcar presença. Outras regiões também sentirão a força dessa massa de ar polar. No Centro-Oeste, por exemplo, dias frios vão alternar com tardes um pouco mais quentes. Campo Grande, por exemplo, deve registrar mínimas de 15°C e máximas de 26°C. No Nordeste, mesmo com um clima mais seco, os termômetros ainda vão refletir o inverno, com um ar mais fresco no cenário.

Adversidades climáticas no Sul

No Sul do Brasil, as baixas temperaturas têm robusterior histórico — é comum registrar temperaturas bem baixas. Recentemente, em Urupema, Santa Catarina, uma geada atingiu impressionantes -5°C, evidenciando a influência das massas polares na região.

Os especialistas acreditam que essa onda de frio deve começar a se dissipar ao longo da semana seguinte. A previsão é de que as temperaturas voltem a níveis mais típicos do inverno brasileiro a partir de meados de julho.

Expectativas para os próximos dias

O mês de julho começou com a chegada da quarta onda de frio do ano. As temperaturas estão variando, mas a expectativa é de um clima menos intenso do que o que se viu em junho. O INMET avisa que o início deste mês será marcado por um frio considerável, especialmente nas regiões Sul e Sudeste, então é bom se preparar.

Conforme a semana avança, há uma expectativa de que as temperaturas comecem a se recuperar gradualmente. No entanto, é sempre bom ficar de olho nas mudanças, pois variações inesperadas ainda podem rolar.