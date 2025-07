Choquei sai do ar no Instagram; entenda os motivos

Página da Choquei saiu do ar no Instagram

A conta da página Choquei foi removida do Instagram, e ainda não há informações sobre a razão exata para o ocorrido. Os primeiros relatos sobre o desaparecimento do perfil começaram a surgir na noite de quinta-feira, dia 3, em postagens na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter. Usuários comentaram: "O Instagram da Choquei foi derrubado" e "Perfil da Choquei acabou de cair".

Vale destacar que o perfil Daily da Choquei no Instagram e a conta oficial da página na plataforma X continuam operacionais.

Quem é o dono da Choquei?

A página Choquei é gerida pelo fotógrafo Rafael Souza, que possui uma conta privada com 1 milhão de seguidores. Rafael começou sua carreira como estudante de publicidade e propaganda, mas decidiu abandonar o curso quando notou o crescimento significativo da página, que se transformou em um negócio rentável.

Com mais de 20 milhões de seguidores, a Choquei é uma das principais páginas de fofoca nas redes sociais. A página não se limita apenas a compartilhar informações sobre influenciadores e celebridades; também aborda notícias sobre acontecimentos no Brasil e no mundo, além de lucrar com publicidade.

Polêmicas

Em 2023, a Choquei se tornou alvo de críticas após a trágica morte de Jéssica Canedo, uma jovem de 22 anos. Jéssica foi mencionada em diversas páginas de fofoca, incluindo a Choquei, devido a um suposto relacionamento com o humorista Whindersson Nunes. A repercussão do caso levou à sua morte por suicídio.

Após investigações, constatou-se que Jéssica havia forjado conversas sobre esse romance e criado perfis falsos para se comunicar com as páginas de fofoca. Natural de Araguari, no Triângulo Mineiro, ela passou a receber ameaças e mensagens encorajando-a a cometer suicídio. Uma das mensagens, identificada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), foi enviada por uma jovem de 18 anos, três dias antes de sua morte, através de mensagens diretas no Instagram.

Essa pessoa, cuja identidade não foi revelada, foi ouvida pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) e indiciada por instigação ao suicídio. A polícia também concluiu que as páginas de fofoca, incluindo a Choquei, não foram responsabilizadas pela morte da jovem.