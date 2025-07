Bronco Sport pode ser o próximo Raptor da Ford?

Não faz muito tempo que o CEO da Ford anunciou uma grande mudança na marca, afirmando que a empresa estava se afastando dos carros sem personalidade e se voltando para veículos icônicos. Será que essa movimentação é mais do que um simples discurso? A linha Raptor tem mostrado que a promessa está sendo levada a sério. E, pelo jeito, até o Bronco Sport pode entrar nessa vibe, como revela um protótipo flagrado em Michigan.

Esse modelo foi visto “a cara limpa”, sem aqueles disfarces típicos, e já veio com uma configuração que chama atenção. Ele estava equipado com pneus BFGoodrich KM3, para quem realmente leva a seriedade do off-road a sério, e uma suspensão que parece ter pulado no mundo dos caminhonetes. Os para-lamas tinham molduras para lá de robustas, e emblemas Raptor estavam colados em lugares estratégicos, como as portas e a tampa traseira, justo onde aparecem os nomes das versões.

Oficialmente, a Ford se apressou em dizer que não tem nada sendo desenvolvido. Um porta-voz da marca comentou que isso é apenas um projeto de um funcionário, e que a equipe só estava se divertindo. Mas, vamos ser sinceros, isso não explica tudo. A preparação do SUV superou o que está atualmente disponível no pacote Sasquatch. A altura do carro aumentou, os pneus são mais agressivos, além de contar com um quebra-mato frontal, ganchos para reboque e um protetor de cárter que poderiam muito bem equipar um Raptor de verdade, como o da Ranger ou o F-150.

As fotos do protótipo foram clicadas enquanto ele transitava entre os prédios da Ford, saindo de um setor de engenharia em direção a uma área de testes. Embora a Ford não tenha dado detalhes sobre a motorização, se realmente houver uma versão mais radical a caminho, seria natural esperar algo mais potente em relação ao atual motor 2.0 turbo de 250 cv.

Embora a marca tenha negado, o protótipo levanta muitos questionamentos. O mercado por modelos off-road está em alta, e um Bronco Sport mais parrudo certamente teria bastante espaço para brilhar. Pode até ser que seja apenas uma brincadeira interna, como afirmou a Ford, ou quem sabe um indício de mais um “carro icônico” a caminho. É bonito de ver, não é?