Linha 5-Lilás inicia operação com velocidade reduzida hoje

Problemas Afetam Linha 5-Lilás do Metrô em São Paulo

A Linha 5-Lilás do Metrô, que é operada pela concessionária ViaMobilidade, enfrenta dificuldades desde o início da operação comercial, às 4h40. Um problema em um equipamento de via na região da Chácara Klabin causou a redução da velocidade dos trens e aumentou o tempo de espera entre as estações.

Às 10h30, a situação se agravou, afetando toda a extensão da linha, que vai do Capão Redondo até a Chácara Klabin. A concessionária reconheceu a ocorrência e informou que os trens estão operando com intervalos maiores entre as estações afetadas.

A ViaMobilidade está com agentes de atendimento e segurança em todas as estações, prontos para orientar os passageiros. Além disso, equipes de manutenção estão no local para resolver o problema o mais rápido possível e restabelecer a normalidade do serviço.

Os usuários que dependem da Linha 5-Lilás devem ficar atentos e planejar suas viagens levando em conta os atrasos e a redução na velocidade dos trens. A empresa se compromete a informar sobre qualquer atualização na situação.