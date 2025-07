Bebida dos anos 80 retorna com nova fórmula revitalizada

A PepsiCo decidiu reviver um verdadeiro ícone dos anos 80: o Slice. Esse refrigerante, que chegou às prateleiras em 1984, fez sucesso por misturar refrigerante e suco natural. Ele conquistou a galera que estava a fim de uma alternativa mais saudável e saborosa. Agora, após quase 20 anos fora do mercado, o Slice faz seu grande retorno, mirando tanto nos nostálgicos quanto em novas gerações que valorizam ingredientes naturais.

O relançamento está rolando em várias partes do mundo e promete surpreender os fãs antigos e novos. A bebida chega com uma nova roupagem e um toque especial.

A nova fórmula do Slice com menos açúcar

Renovado e repaginado, o Slice agora se apresenta como Slice 2.0, fruto de uma parceria bem legal com a Suja Life, uma especialista em bebidas naturais. Essa colaboração trouxe uma nova fórmula que tem apenas 5 gramas de açúcar por lata, uma resposta às crescentes demandas por opções mais saudáveis.

Além disso, a Suja Life ajudou a adicionar nutrientes essenciais à receita, tornando a bebida ainda mais interessante para quem busca um refresco gostoso, mas consciente.

Expectativas para o mercado de refrigerantes

Com o Slice 2.0, a PepsiCo busca harmonizar a nostalgia do passado com a atual preocupação por produtos mais conscientes. O retorno do Slice pode abrir portas para outras marcas que também querem se reinventar e voltar a conquistar o coração do público.

A empresa aposta que esse lançamento global, já em andamento, aliado à redução de açúcar na fórmula, vai reestabelecer o Slice como uma escolha saudável e refrescante no mercado.