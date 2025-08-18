Brasileiro ganha concurso da Triumph com Speed Twin 1200 customizada

Mundo Automotivo

A Triumph Speed Twin 1200, customizada pelo brasileiro Teydi Deguchi da Shibuya Garage em São Paulo, deu um show ao conquistar o primeiro lugar no Triumph Originals 2025. Essa competição global é um verdadeiro showcase de projetos de customização da linha Bonneville, e a moto, carinhosamente chamada de Gaijin, se destacou tanto no voto popular quanto na opinião de um júri renomado.

Essa belezura é uma releitura das clássicas café racers, e, meu amigo, o resultado é de tirar o fôlego. O tanque é uma obra de arte, trazendo a silhueta do mapa do Brasil e uma linda homenagem ao ícone Ayrton Senna. A carenagem é revestida com uma pintura em escamas que demonstra a habilidade e o carinho que o Teydi colocou em cada detalhe. É o tipo de moto que chama a atenção e faz a gente se perder admirando.

Cerca de 90% da construção foi feita à mão, o que evidencia a experiência de Teydi de mais de 20 anos personalizando modelos Bonneville. Em suas palavras, ele queria que a moto “transmitisse movimento e energia mesmo parada”, refletindo suas inspirações tiradas da arquitetura e das paisagens do Brasil. Quem já viu uma moto assim sabe como às vezes a máquina parece ter vida própria, não é?

Além disso, a ergonomia e a ciclística foram ajustadas para melhorar a dinâmica e a postura do piloto. Os garfos dianteiros foram encurtados e a traseira rebaixada, garantindo uma postura mais esportiva. Você pode imaginar como isso adiciona à sensação de velocidade, mesmo se você só estiver parado olhando para ela. Cada mudança foi pensada para aprimorar a experiência de quem pilota.

O concurso contou com participantes de diversos países — França, Itália, Tailândia, Reino Unido — e todos apresentaram sua interpretação da Bonneville em suas customizações. O júri incluiu nomes de peso, como Kengo Kimura do Japão e Steve Sargent da Triumph do Reino Unido. Inclusive, o Kimura deu a Marca de Excelência em Artesanato à Gaijin, elogiando o projeto por ser “repleto de ideias e design, com detalhes belamente trabalhados”. É esse tipo de reconhecimento que faz nossa paixão por motos brilhar ainda mais.

O Triumph Originals é uma celebração da customização e da cultura das modern classics, mostrando como a linha Bonneville une a tradição britânica à inovação contemporânea. E não podemos esquecer que a Gaijin é a única representante da América Latina que conseguiu um lugar no TOP 5 do concurso até agora. Um feito para se orgulhar da criatividade brasileira no cenário global!

