multa de trânsito mais cara do país: saiba qual é

O Código de Trânsito Brasileiro, o famoso CTB, tem um papel fundamental na nossa vida ao volante. Ele estabelece regras que visam manter o trânsito seguro. E, acredite, essas regras não são só para encher linguiça: as punições para quem não as respeita podem fazer você pensar duas vezes antes de cometer alguma infração.

As infrações são classificadas em quatro categorias. Temos as leves, que vão custar R$ 88,38, as médias a R$ 130,16, as graves a R$ 195,23 e, por último, as gravíssimas, pesando R$ 293,47 no bolso. Além da multa, vem o que ninguém quer: pontos na CNH, que variam de 3 a 7. E tem mais, algumas infrações específicas têm valores multiplicados, se tornando bem mais caras.

Uma das infrações mais pesadas é o bloqueio deliberado de vias. Se alguém decide interromper o tráfego sem autorização, de acordo com o Artigo 253-A do CTB — que entrou em vigor em 2016 — a multa chega a impressionantes R$ 17.608,20. Para aqueles que organizam esse tipo de bloqueio, a multa pode ser multiplicada em até 60 vezes. E, se você acha que isso é só uma questão de grana, está enganado: o condutor pode até ter sua CNH suspensa por 12 meses!

É importante lembrar que a penalidade não para só na multa. O veículo pode ser levado para um pátio da autoridade de trânsito, o que é mais uma dor de cabeça a evitar. Se você usa seu carro só para dificultar o fluxo, não se cuide: as multas em casos simples, mas igualmente problemáticos, podem chegar a cerca de R$ 5.869,40, multiplicadas por 20 vezes.

O CTB é bem rigoroso também com outras infrações gravíssimas. Se você recusar fazer o teste do bafômetro, participar de rachas ou fazer aquelas manobras radicais na rua, pode acabar pagando até R$ 2.934,70. Ultrapassagens proibidas e dirigir sem habilitação também entram nessa lista pesada e podem multiplicar as multas de duas a cinco vezes.

E não pense que as regras só se aplicam a motoristas. Os pedestres também têm sua parte. Eles precisam respeitar o trânsito, e aglomerações ou desfiles sem autorização não são bem-vindos. A aplicação de multas nessas situações é mais complicada, mas as regras estão lá.

Por fim, saiba que sempre há a chance de recorrer. Se você receber uma multa, pode buscar os órgãos responsáveis, que podem ser municipais, estaduais ou federais. A regra é simples: qualquer interrupção do tráfego precisa de autorização. Ignorá-la pode custar caro, tanto financeiramente quanto em termos de dor de cabeça.

Com todas essas informações, o melhor que podemos fazer é respeitar as regras, garantir a segurança e evitar surpresas desagradáveis ao volante!