Relação discreta de jornalista da Globo com Renata Vasconcellos dura 11 anos

Miguel Athayde: Trajetória e Vida Pessoal

Miguel Athayde é um jornalista com uma extensa carreira na Rede Globo. Desde 2018, ele ocupa o cargo de diretor de jornalismo da GloboNews, onde se destaca como uma figura importante dentro da emissora. Ele é casado com Renata Vasconcellos, também jornalista da Globo, que é conhecida por sua atuação como âncora do Jornal Nacional.

Miguel começou sua trajetória na Globo ainda na década de 1990, construindo uma carreira sólida. Ele é filho do repórter Carlos Athayde e nasceu em Praga, na República Tcheca. No entanto, migrou para o Brasil durante a juventude e se formou em Comunicação Social pela PUC-Rio.

Vida a Dois

Miguel e Renata estão juntos desde 2011 e oficializaram sua união em 2014 em uma cerimônia íntima, que contou apenas com a presença de familiares. Durante os anos em que trabalharam juntos na Globo, de 2014 a 2018, o casal manteve sua vida pessoal em relativo sigilo e raramente se mostrava em público. Apesar de ambos serem figuras conhecidas na televisão, preferem não focar na vida pessoal.

A Âncora do Jornal Nacional, Renata, já destacou a parceria que construíram ao longo dos anos. Ela ressaltou que, apesar das demandas do dia a dia, o casal encontra formas de se apoiar e enfrentar os desafios juntos. Ela afirmou que o trabalho em jornalismo é intenso e exige dedicação, mas a cumplicidade entre eles ajuda a trazer leveza para a rotina familiar.

Recentemente, o casal foi visto caminhando de mãos dadas pelo Leblon, no Rio de Janeiro, em um momento raro de exposição pública. Esse registro gerou algum burburinho, uma vez que ambos preferem manter um perfil discreto.

Família

Renata é mãe de dois filhos, Antônio, de 25 anos, e Miguel, de 22, frutos de seu primeiro casamento. O casal não teve filhos juntos, mas Renata compartilha sua visão sobre a maternidade como um momento de autodescoberta. Ela acredita que ser mãe envolve responsabilidades, mas também oferece uma oportunidade valiosa para entender a si mesma e aos outros.

Renata explicou: "A maternidade não é apenas sobre deveres; é uma jornada de autoconhecimento que nos permite amar em sua plenitude e se surpreender com quem somos."

Vida Fora dos Holofotes

Os dois jornalistas mantêm uma vida relativamente reservada fora do trabalho. Embora exerçam papéis públicos, geralmente evitam expor seu relacionamento. Essa escolha de privacidade os ajuda a ter um equilíbrio necessário em meio às pressões da vida profissional.

Recentemente, ao serem fotografados juntos em um momento de descontração, o casal mostrou que, apesar da vida pública, também valoriza os pequenos momentos juntos. Essa aparição casual reforçou a ideia de que, mesmo longe das câmeras, a vida familiar é uma prioridade.