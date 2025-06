BMW Série 3 2026 traz novidades e marco histórico

A BMW acaba de celebrar uma marca legal na sua fábrica em Araquari, Santa Catarina: 45 mil unidades do icônico Série 3 já saíram da linha de montagem. Desde que a planta abriu as portas em 2014, esse sedã se firmou como um dos principais produtos da marca no Brasil. Não é só isso! Na mesma unidade, também são montados os SUVs X1, X4 e o X5 híbrido plug-in — é uma verdadeira potência sobre rodas.

Ao longo de uma década de atividades, já foram produzidos mais de 100 mil veículos nessa fábrica. Imagine isso: ela ocupa uma área total de 1,5 milhão de metros quadrados, sendo que apenas 112 mil m² são construídos. Dentro dela, você encontra setores de pintura, soldagem e montagem, além de controle de qualidade e logística. Sem dúvida, um lugar impressionante para se ver a magia acontecer. E, para completar, Araquari é a 30ª fábrica do grupo no mundo e abriga o único centro de engenharia da BMW na América do Sul.

Destacando investimentos, a marca já colocou cerca de R$ 2 bilhões na unidade desde sua inauguração. Recentemente, a produção cresceu 10%, e a previsão é que a fábrica chegue a produzir 11 mil unidades por ano. Aproximadamente 60% dos veículos vendidos pela BMW no Brasil são fabricados aqui. Um verdadeiro orgulho para os amantes de carros.

### Atualizações no Série 3

Em 2025, o Série 3 ganhou um visual atualizado no Brasil. As rodas da versão M Sport receberam um design novo, para deixar o carro ainda mais imponente. Internamente, todas as versões ganharam novos volantes: as versões GP e Sport GP agora têm um modelo de dois raios, similar ao que aparece no SUV elétrico BMW iX. A versão M Sport traz um volante mais esportivo, com base reta. E não podemos esquecer das saídas de ar, que também mudaram de cara.

Outra novidade incrível é o BMW Live Cockpit Professional, que agora vem de série em todas as versões. Com duas telas curvadas — uma de 12,3” para o painel e outra de 14,9” para a central multimídia —, a interação ficou muito mais intuitiva, tudo rodando no avançado Sistema Operacional 8 da marca. É uma modernidade que faz a diferença, principalmente em longas viagens.

### Conectividade que Impressiona

Quando o assunto é conectividade, o Série 3 não decepciona. Com o sistema BMW ConnectedDrive, o sedã oferece uma série de recursos bacanas, como chamada de emergência e aviso de manutenção por telemetria. A navegação é recheada de informações de tráfego em tempo real, e você ainda pode controlar algumas funções pelo aplicativo My BMW. Imagina poder travar as portas ou localizar o carro com um simples toque no celular? Sem contar que ele é compatível com Apple CarPlay e Android Auto, facilitando a vida de quem não consegue ficar longe do smartphone.

### Para 2026: Novidades e Desempenho

Mais novidades estão a caminho para a linha 2026. O Série 3 agora terá a cor metálica Arctic Race Blue, expandindo suas opções de personalização. No total, são sete cores disponíveis no Brasil, incluindo a nova tonalidade.

Sob o capô, o BMW 320i continua com seu motor 2.0 de quatro cilindros, com a poderosa tecnologia TwinPower Turbo. Com 184 cv de potência, acelera de 0 a 100 km/h em apenas 7,1 segundos — dá pra sentir a emoção na pele, né? E, claro, a tração traseira e a transmissão automática de oito marchas garantem uma condução suave e esportiva.

É sempre um bom dia quando podemos falar de carros incríveis como o Série 3. É uma verdadeira máquina que combina tecnologia, estilo e performance, ideal para quem ama estar ao volante.