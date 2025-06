Correios anunciam mudança na forma de compras online

Os Correios estão se preparando para dar um grande passo no mundo do comércio eletrônico com o lançamento do Mais Correios, seu novo marketplace. Esperado para iniciar suas operações em julho, esse projeto faz parte da iniciativa chamada "Correios do Futuro", que busca diversificar as receitas da estatal e Cravar sua presença no e-commerce brasileiro.

A nova plataforma vai aproveitar a vasta rede de mais de 10 mil agências dos Correios, garantindo apoio tanto para vendedores quanto para compradores em todas as regiões do Brasil. Isso significa que mesmo quem está em áreas mais remotas terá acesso a operações seguras. Para tornar tudo isso possível, a Infracommerce ficará responsável pela infraestrutura tecnológica, garantindo segurança e facilidade nas transações online.

O comércio eletrônico em crescimento no Brasil

Neste primeiro momento, o foco do Mais Correios será atender as grandes empresas, mas há também planos de incluir pequenos e médios empreendedores posteriormente. A ideia é oferecer fretes competitivos e um suporte acessível, especialmente para aqueles consumidores que ainda têm medo de comprar pela internet devido a fraudes.

Mesmo com a forte concorrência de gigantes como Mercado Livre e Amazon, o Mais Correios quer se destacar ao proporcionar um ambiente de vendas inovador. A empresa aposta na sua extensa logística e na confiança que muitos brasileiros têm nos Correios para desbravar o grande potencial ainda não explorado do comércio eletrônico no país.

Inovações e caminhos futuros

Além do marketplace, os Correios estão de olho em serviços adicionais, como seguros e banco digital. Essas inovações têm como objetivo ampliar as possibilidades de negócios, ligando os Correios ainda mais ao universo digital.

Com o Mais Correios, a estatal busca renovar suas operações, destacando-se pela inovação e competitividade. Esta nova fase é marcada pela ambição de oferecer ampla cobertura nacional e serviços integrados, prontos para atender às necessidades do consumidor moderno.