Caco Ciocler fala sobre sua nova profissão e futuro na atuação

Caco Ciocler, ator conhecido por seus papéis na televisão brasileira, atualmente está no remake da novela “Vale Tudo”. Recentemente, ele completou a graduação em Biologia, aos 53 anos, e explicou que, mesmo com a nova formação, não pretende deixar a carreira de ator.

O desejo por estudar Biologia surgiu após um momento de crise pessoal, quando Caco leu um livro que o impressionou sobre a inteligência das árvores. “Elas são mais inteligentes do que a gente”, comentou. Com isso, ele decidiu trabalhar em um laboratório, onde pesquisa linfócitos — glóbulos brancos que ajudam o corpo a combater infecções.

Durante uma participação no programa “Encontro com Patrícia Poeta”, Caco revelou detalhes divertidos sobre sua formatura. Ele apareceu em uma foto vestido com a roupa de formatura, mas explicou que nunca participou da cerimônia. “Comprei essa roupa no Mercado Livre, porque acabei de me formar no ano passado”, brincou.

O ator também refletiu sobre sua jornada de aprendizado e autodescoberta. Ele comentou que estava cansado de discutir questões filosóficas sobre a vida artística e buscava entender a vida de forma mais concreta. Essa busca o deixou mais espiritualizado e grato pela própria existência. “Não posso desprezar a minha vida como se fosse qualquer coisa. A Biologia me fez uma pessoa e um ator melhor”, afirmou.

Patrícia Poeta, apresentadora do programa, elogiou a trajetória de Caco e comentou sobre a leveza que vem com a experiência. A conversa fluiu de forma descontraída, mostrando a sintonia entre os dois.

No que diz respeito ao seu personagem na novela, Caco Ciocler interpreta Estéban, que foi criado especificamente para o remake de “Vale Tudo”. Estéban é um homem bem-sucedido que aparece na vida de Celina, interpretada por Malu Galli, para ajudá-la a perceber que pode ser feliz e ter desejos próprios, em meio ao controle exercido pela sua família.

Caco descreveu seu personagem como alguém que “não tem um grande drama pessoal, mas traz uma conscientização para Celina sobre sua própria vida”. Ele expressou curiosidade sobre o futuro da trama, admitindo que não sabe o que esperar dos próximos capítulos, mas acompanha as atualizações pelo aplicativo da novela.

Assim, Caco Ciocler mescla suas paixões pela atuação e pela biologia, mostrando que é possível sempre buscar novos conhecimentos e desafios, independentemente da idade.