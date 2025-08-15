BMW R 1300 RT será lançada no Brasil em 2025

Desde o começo de 2025, a BMW já tinha chamado atenção dos apaixonados por motos aqui no Brasil com a apresentação da nova R 1300 GS Adventure. E sabíamos que a versão Sport Touring, a R 1300 RT, também tinha grandes chances de desembarcar por aqui para substituir a R 1250 RT. Pois bem, em junho, essa expectativa se confirmou com o registro da R 1300 RT, e agora, a marca garantiu que a novidade chega ao nosso mercado ainda em 2025.

Embora a BMW ainda não tenha revelado todos os detalhes sobre a configuração específica que a moto terá aqui, a montadora promete que essas informações serão divulgadas em breve. O que já está claro é que a motorização vai ser a mesma da R 1300 GS, com tudo que a gente adora: controle adaptativo e dinâmico do chassi, sistema de som, e um painel com uma tela TFT de 12,25 polegadas — perfeita para quem adora tecnologia.

Essa R 1300 RT faz parte de uma onda de lançamentos que a BMW Motorrad anunciou para 2025. Além dela, já estiveram disponíveis no Brasil a R 1300 GS Adventure, a S 1000 RR, a C 400 X, a F 900 R e a R 18.

### Motor e Desempenho

Agora vamos falar um pouco sobre o que essa belezura tem sob o “capô”. A R 1300 RT vem equipada com um motor boxer de 1.300 cm³. Isso se traduz em 145 cv a 7.750 rpm e um torque de 15,2 kgfm a 6.500 rpm. Para quem curte potência, essa é a mais forte da linha RT até agora e será a mesma que impulsiona as grandes aventureiras da marca.

A moto também apresenta vários upgrades, como um novo chassi com estrutura de aço estampado e um subquadro de alumínio. A suspensão dianteira é da linha EVO Telelever, enquanto a traseira é da EVO Paralever. E tem mais: as rodas ficaram mais leves, reduzindo mais de 1,4 kg, além da suspensão eletrônica que vem de série. Para quem gosta de variar o estilo de pilotagem, o novo sistema Dynamic Chassis Adaption (DCA) permite alternar entre um modo mais confortável e um mais esportivo. Quem já pegou a estrada longa sabe como isso faz diferença!

### Foco no Conforto

Focada no turismo, a R 1300 RT traz várias soluções bacanas. Um dos destaques é o novo sistema de malas laterais com abertura elétrica de 27 litros, que pode ser expandido para 33 litros se você optar pelo sistema Vario. O topcase pode carregar até 54 litros e ainda conta com encosto aquecido para o garupa. Um detalhe que faz toda a diferença em viagens mais longas.

Além disso, o assento tem opções variadas de altura e regulagens, permitindo adaptar-se melhor ao piloto e ao passageiro. O novo triângulo ergonômico ajuda a posicionar o condutor mais à frente, o que é ótimo para quem passa horas em cima da moto.

### Tecnologia e Segurança

A R 1300 RT não decepciona no quesito tecnologia. Ela oferece três modos de pilotagem de série: “Rain”, “Road” e “Eco”. Se você quiser mais adrenalina, existe o pacote opcional “Riding Modes Pro”, que adiciona modos como “Dynamic” e “Dynamic Pro”. E olha, para facilitar ainda mais a vida na estrada, o novo sistema Automated Shift Assistant (ASA) realiza trocas de marcha automatizadas e também permite operação manual. Perfeito para quem adora sentir a moto em cada troca!

Outra sacada é o farol full-LED, disponível na configuração europeia, que traz a opção do Headlight Pro com farol adaptativo que ajusta a iluminação para diferentes velocidades e inclinações. Isso é especialmente útil em noites escuras, onde a visibilidade é crucial.

### Versões e Conectividade

Em termos de opções, a nova R 1300 RT estará disponível em quatro cores: Alpine White, Triple Black, Impulse (um azul metálico Racing Blue) e a exclusiva Option 719 Camargue, que brilha em Blue Ridge Mountain metálico. O painel se destaca com uma tela TFT de 10,25 polegadas, que inclui navegação por mapa e um hub de conectividade completo. Fica a dica: se você adora aproveitar as longas viagens de moto escutando suas músicas favoritas, a nova opção de áudio com Audio Pro vai agradar em cheio.

Fica a expectativa no ar para ver essa máquina nas ruas brasileiras e quem sabe pegar algumas dicas de pilotagem com a galera durante os passeios de domingo!