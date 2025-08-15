BMW R 1300 RT será lançada no Brasil em 2025

Desde o começo de 2025, quando a BMW tirou do papel a R 1300 GS Adventure, a expectativa era grande em torno da R 1300 RT, que promete ser a nova estrela da linha Sport Touring. Agora, a notícia é oficial: a R 1300 RT vai desembarcar no Brasil ainda em 2025. E quem já conheceu a GS sabe que a RT, com certeza, vai deixar muita gente animada.

Ainda não temos todos os detalhes, mas a montadora vai anunciar em breve as configurações que estarão disponíveis por aqui. O que já sabemos é que a nova RT levará o motor de 1.300 cm³, o mesmo da GS, garantindo 145 cv a 7.750 rpm e 15,2 kgfm de torque a 6.500 rpm. Isso significa mais potência para encarar as estradas. E, claro, ela não vai decepcionar nas comodidades: controle dinâmico do chassi, sistema de som e um painel TFT de 12,25” estão entre os equipamentos de série.

Essa é parte de um plano ambicioso da BMW, que anunciou sete lançamentos para este ano no Brasil. Junto com a R 1300 RT, já fez a festa de quem ama motos com lançamentos como a S 1000 RR e a R 18.

### O que há de novo na R 1300 RT?

Além do motor robusto, a R 1300 RT apresenta um chassi reformulado com estrutura principal em aço e subquadro de alumínio. Isso não só melhora a rigidez como ajuda na leveza, já que as rodas têm uma redução de mais de 1,4 kg. Para quem gosta de curvas, a nova suspensão eletrônica vai fazer a diferença, com a opção de alterar entre dois perfis de pilotagem: um para a tranquilidade das longas viagens e outro para uma pegada mais esportiva.

Ainda focada no turismo, a moto traz um novo sistema de malas laterais com abertura elétrica, com capacidade de até 33 litros, e um topcase que pode ser expandido para impressionantes 54 litros, tudo com conforto para o passageiro, que conta com apoio aquecido. O assento foi projetado para se adaptar melhor ao piloto e garupa, tornando as longas jornadas ainda mais confortáveis.

### Modo de Pilotagem e Tecnologia

A R 1300 RT vem equipada com três modos de pilotagem: “Rain”, “Road” e “Eco”. Se você é fã de personalização, pode optar pelo pacote “Riding Modes Pro”, que adiciona os modos “Dynamic” e “Dynamic Pro”. Outra novidade interessante é o Automated Shift Assistant (ASA), que permite mudanças automáticas de marcha. Para quem gosta de controle total, ainda dá para operar manualmente.

O farol full-LED promete iluminar bem as noites, e a opção do Headlight Pro traz farol adaptativo, ajudando a ter uma melhor visibilidade em diferentes condições. A moto também oferece um controle de cruzeiro dinâmico, útil para aqueles trechos longos em autoestradas, e um sistema de segurança que avisa sobre mudanças de faixa, colisões potenciais e ainda conta com monitor de ponto cego.

### Estilo e Conectividade

Em termos de estilo, a nova R 1300 RT vai estar disponível em quatro versões, incluindo a clássica Alpine White e a robusta Triple Black. E o painel, com sua tela TFT de 10,25”, traz tudo que um piloto precisa, incluindo navegação via mapa e carregador USB-C para smartphones.

Com todas essas novidades, a R 1300 RT certamente promete atrair muitos olhares nas estradas e proporcionar experiências incríveis aos amantes de moto no Brasil. Agora, só nos resta esperar por mais informações sobre suas configurações e, claro, por um test-ride em breve.