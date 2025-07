Anwa e Chery iniciam produção de amostras de baterias

A Anwa Anwa New Energy Technology deu um grande passo na corrida das baterias ao finalizar a produção das primeiras amostras de baterias de estado sólido (SSB) na sua fábrica em Wuhu, na China. Essa novidade promete ser um game changer, especialmente porque essas baterias prometem segurança total com o selo “Sem Fogo, Sem Explosão”. Para quem já passou por sustos com baterias comuns, essa novidade é um alívio.

Falando da fábrica, o lugar não é de qualquer jeito. Com uma linha de produção de mais de 35 metros e capacidade para gerar 1,25 GWh, a Anwa se propõe a fazer tudo mais rápido, andando a 20 metros por minuto. E tem mais: a fábrica utiliza um processo seco que consome 20% menos energia, além de cortar em 30% os custos com equipamentos. Praticidade e economia que todo motorista aprecia, não é mesmo?

Essas baterias ainda são protótipos, mas a Anwa não quer parar por aí. Eles já planejam um centro de pesquisa com capacidade para 5 GWh e uma linha de produção que promete ser ainda mais automatizada. Essa visão de futuro é contagiante, e dá para perceber que eles estão focados em aprimorar a tecnologia. A ideia é lançar a terceira geração das SSBs, com uma densidade energética de 500 Wh/kg, até 2027. Para você ter uma ideia, a segunda geração já está em fase de testes e oferece 400 Wh/kg, enquanto a primeira tem 300 Wh/kg. O progresso está a passos largos!

Fundada em junho de 2020, a Anwa conta com o suporte da Chery New Energy, que tem quase 10% das ações da empresa. Além disso, a Gotion High-Tech também faz parte da jogada, trazendo um peso considerável no mercado de baterias.

Em uma movimentação bem estratégica, a Chery anunciou que pretende iniciar a produção local de baterias de estado sólido até outubro de 2024, fortalecendo ainda mais a parceria com a Anwa. E enquanto isso, a Orange Charging se destaca ao lançar um carregador ultrarrápido de 1.600 kW para veículos elétricos — um baita upgrade para quem não gosta de esperar na tomada!

Por enquanto, ainda não dá para saber exatamente quais modelos vão usar essas novas baterias. Mas rumores indicam que o crossover elétrico Exeed Exlantix ET da Chery já está preparado para essa nova tecnologia, com a inscrição “Bateria de estado totalmente sólido”. Isso deixa a gente ainda mais ansioso para ver a revolução que pode acontecer no setor! E não podemos esquecer que a CATL também está na corrida, começando a produção de linhas de baterias de alta tecnologia na China. É para ficar de olho!