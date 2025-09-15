BMW lança versão mais em conta do novo X3 no Brasil; confira a data

O novo BMW X3 30 xDrive M Sport está chegando ao Brasil com tudo! Após lançar a versão M50 xDrive, que está fazendo sucesso nas ruas, a montadora agora anuncia essa configuração que promete ser mais acessível e contar com um conjunto híbrido leve de 48V. Esse SUV é uma boa pedida para quem quer mais eficiência sem abrir mão da potência.

Vamos aos detalhes do motor: o X3 30 xDrive M Sport é equipado com um quatro cilindros 2.0 turbo, que entrega 258 cv de potência e impressionantes 40,8 kgfm de torque. E aqui entra a parte que a galera realmente ama: a aceleração! A BMW garante que ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 6,3 segundos. Para quem já ficou preso em um congestionamento e sonha com um topo de linha, essa performance dá aquele gás na adrenalina.

A parte da frente do novo X3 tem a icônica grade da BMW, que, a propósito, chega com um design modernizado e a iluminação de contorno chamada BMW Iconic Glow. Um destaque que você percebe assim que entra no carro são as telas: o modelo traz o BMW Curved Display, com uma de 12,3″ para o painel de instrumentos e outra de 14,9″ dedicada ao sistema multimídia. Para quem ama tecnologia, isso é música para os ouvidos!

A nova cabine ainda vem com a BMW Interaction Bar, um volante com design mais esportivo e uma nova alavanca de câmbio. É um toque de modernidade e sofisticação que encanta tanto os motoristas quanto os passageiros. E o melhor? Ele vem com o programa BMW Service Inclusive, que cobre as manutenções por três anos ou até 40.000 km, em qualquer concessionária autorizada. Isso é ótimo para quem quer tranquilidade ao volante.

Versão mais cara segue em linha

Se você é do time que não resiste a um motor potente, a configuração M50 xDrive já está disponível no Brasil desde fevereiro de 2025, com um precinho de R$ 624.950. Sob o capô, esse X3 vem munido de um motor 3.0 biturbo a gasolina que gera 398 cv e 59,1 kgfm de torque. Se isso não for impressionante, não sei o que mais poderia ser!

A parte interessante é que esse motor também possui um sistema híbrido leve de 48V, que ajuda a entregar potência extra de 18 cv e 20,4 kgfm em algumas situações. O câmbio automático de 8 marchas e o sistema de tração integral são o que você precisa para uma experiência ao volante sem igual. Aliás, a BMW afirma que esse modelo chega a 100 km/h em apenas 4,6 segundos. Uma verdadeira máquina para quem adora aceleração!

No fim das contas, a nova linha do BMW X3 se mostra uma excelente escolha para quem busca desempenho e tecnologia em um SUV. Com suas opções de configurações, fica fácil encontrar uma que se adapte ao seu estilo de vida e expectativas. E se você já dirige um, sabe como é prazeroso sentir cada curva na estrada!