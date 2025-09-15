Notícias

Detran-SP utiliza IA para identificar motoristas com muitas multas

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Detran-SP usa inteligência artificial para rastrear veículos com dívidas milionárias e centenas de infrações, retirando reincidentes das ruas de São Paulo.
Detran-SP usa inteligência artificial para rastrear veículos com dívidas milionárias e centenas de infrações, retirando reincidentes das ruas de São Paulo.

As ruas de São Paulo estão passando por uma verdadeira transformação. O Detran-SP lançou um projeto inovador, que usa inteligência artificial e algoritmos, para identificar veículos que têm um grande número de multas e dívidas que superam seu valor de mercado. A ideia é focar na segurança e na responsabilidade no trânsito, retirando esses infratores das ruas.

A estratégia do Detran-SP visa identificar padrões de comportamento entre os motoristas reincidentes que continuam dirigindo irregularmente. Com a ajuda da Polícia Militar, a meta é dificultar a vida desses infratores e garantir mais segurança para todos.

Casos extremos flagrados na capital

Recentemente, a equipe do Detran-SP encontrou um Astra azul rodando pelas ruas de Pinheiros. Esse veículo tinha nada menos que 602 multas e um total de R$ 160,6 mil em pendências, um valor que é dez vezes superior ao do carro no mercado. O curioso é que esse carro estava sem licenciamento há doze anos e era dirigido por um motorista sem CNH. A apreensão aconteceu na zona oeste da capital, mostrando como a nova tecnologia pode fazer a diferença.

Outros veículos milionários em multas

Além do Astra, outro carro, um Corsa 2004/2005, também foi retirado de circulação. Ele acumulava 229 multas e tinha um total de R$ 123 mil em dívidas, quase seis vezes o seu valor de mercado. No dia seguinte à apreensão do Astra, mais um veículo entrou na mira do Detran: uma Chevrolet Montana 2014/2015 com 434 multas, somando R$ 101,6 mil, mais do que o dobro do seu valor de tabela Fipe. E assim como os outros, estava sem licenciamento e com um motorista não habilitado ao volante.

Expansão para todo o estado

Ainda estamos vendo essas ações concentradas na capital, mas o Detran-SP planeja expansão para todo o estado. A cada três meses, uma nova lista de “campeões de infrações” será divulgada, baseada nos dados dos últimos doze meses. Essa atualização contínua promete fortalecer as ações do órgão e contribuir para um trânsito mais seguro e responsável.

Debate sobre uso futuro da tecnologia

Atualmente, a inteligência artificial do Detran-SP é usada apenas para casos extremos, envolvendo veículos com muitas multas e dívidas elevadas. Mas essa nova tecnologia também traz perguntas interessantes: Será que, em breve, ela poderá ser utilizada para cobrar motoristas com poucos débitos? Essa é uma discussão aberta, que merece atenção à medida que o projeto avança.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Sobradinho, na Bahia, é o maior lago artificial do Brasil com 4.214 km². Gera energia, regula o São Francisco e mudou cidades inteiras.

Maior lago artificial do Brasil gera energia e completa 50 anos

21 minutos atrás
Alienação Parental: entenda o assunto por trás da polêmica!

Passeio gratuito de maria fumaça em SP: saiba como participar

3 horas atrás
Havan, Luciano Hang, Vales-presente, natal

Véio da Havan entrega R$ 10 milhões em vales-presente para funcionários

4 horas atrás
Esmalte com químico suspeito já foi banido na Europa, mas permanece liberado no mercado brasileiro

Esmalte banido na Europa ainda é liberado no Brasil

6 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo