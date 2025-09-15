Detran-SP utiliza IA para identificar motoristas com muitas multas

As ruas de São Paulo estão passando por uma verdadeira transformação. O Detran-SP lançou um projeto inovador, que usa inteligência artificial e algoritmos, para identificar veículos que têm um grande número de multas e dívidas que superam seu valor de mercado. A ideia é focar na segurança e na responsabilidade no trânsito, retirando esses infratores das ruas.

A estratégia do Detran-SP visa identificar padrões de comportamento entre os motoristas reincidentes que continuam dirigindo irregularmente. Com a ajuda da Polícia Militar, a meta é dificultar a vida desses infratores e garantir mais segurança para todos.

Casos extremos flagrados na capital

Recentemente, a equipe do Detran-SP encontrou um Astra azul rodando pelas ruas de Pinheiros. Esse veículo tinha nada menos que 602 multas e um total de R$ 160,6 mil em pendências, um valor que é dez vezes superior ao do carro no mercado. O curioso é que esse carro estava sem licenciamento há doze anos e era dirigido por um motorista sem CNH. A apreensão aconteceu na zona oeste da capital, mostrando como a nova tecnologia pode fazer a diferença.

Outros veículos milionários em multas

Além do Astra, outro carro, um Corsa 2004/2005, também foi retirado de circulação. Ele acumulava 229 multas e tinha um total de R$ 123 mil em dívidas, quase seis vezes o seu valor de mercado. No dia seguinte à apreensão do Astra, mais um veículo entrou na mira do Detran: uma Chevrolet Montana 2014/2015 com 434 multas, somando R$ 101,6 mil, mais do que o dobro do seu valor de tabela Fipe. E assim como os outros, estava sem licenciamento e com um motorista não habilitado ao volante.

Expansão para todo o estado

Ainda estamos vendo essas ações concentradas na capital, mas o Detran-SP planeja expansão para todo o estado. A cada três meses, uma nova lista de “campeões de infrações” será divulgada, baseada nos dados dos últimos doze meses. Essa atualização contínua promete fortalecer as ações do órgão e contribuir para um trânsito mais seguro e responsável.

Debate sobre uso futuro da tecnologia

Atualmente, a inteligência artificial do Detran-SP é usada apenas para casos extremos, envolvendo veículos com muitas multas e dívidas elevadas. Mas essa nova tecnologia também traz perguntas interessantes: Será que, em breve, ela poderá ser utilizada para cobrar motoristas com poucos débitos? Essa é uma discussão aberta, que merece atenção à medida que o projeto avança.