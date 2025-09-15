BMW anuncia lançamento do novo X3 30 xDrive M Sport no Brasil

O novo BMW X3 promete encantar os amantes de carros aqui no Brasil. Já a versão M50 xDrive está nas concessionárias e, em breve, teremos a nova configuração 30 xDrive M Sport a um preço mais acessível. Essa versão vai chegar em outubro e traz um motor híbrido leve de 48V, uma ótima adição para quem busca performance sem esquecer da eficiência.

O X3 30 xDrive M Sport é equipado com um motor turbo quatro cilindros de 2.0, que entrega impressionantes 258 cv e 40,8 kgfm de torque. Essa potência toda é transmitida para as quatro rodas por meio de um câmbio automático de 8 marchas. Sabe aquele momento de acelerar em uma estrada vazia? Ele faz de 0 a 100 km/h em apenas 6,3 segundos! E com a ótima grade frontal característica da BMW e a iluminação de contorno BMW Iconic Glow, já fica fácil se apaixonar à primeira vista.

A cabine não decepciona e vem equipada com o BMW Curved Display, que possui uma tela de 12,3” no painel de instrumentos e outra de 14,9” para o sistema multimídia. A modernidade se destaca com a BMW Interaction Bar, além de um volante estilizado e uma alavanca de câmbio redesenhada. É puro charme e tecnologia na medida certa.

Um ponto importante é que o modelo chega acompanhado do programa BMW Service Inclusive, cobrindo manutenção gratuita por três anos ou até 40.000 km, o que acontecer primeiro. Para quem roda bastante, isso é um alívio no bolso.

Versão mais cara segue em linha

Falando da versão M50 xDrive, que chegou em fevereiro de 2025, ela custa R$ 624.950. Sob o capô, um potente motor 3.0 biturbo a gasolina solta 398 cv e 59,1 kgfm de torque. Essa versão tem um avanço em relação ao antigo M40i, com uma entrega extra de 11 cv e 8,1 kgfm, algo que se sente na hora de pisar fundo.

Uma das novidades legais é o sistema híbrido leve de 48V, que adiciona 18 cv e 20,4 kgfm de torque em algumas situações. O câmbio automático de 8 marchas e a tração integral garantem uma experiência de direção impressionante. Imagine a sensação de acelerar a 100 km/h partindo do zero em apenas 4,6 segundos. É uma verdadeira máquina!

Com essas novidades, fica fácil entender por que o BMW X3 continua sendo um dos SUVs preferidos entre os apaixonados por carros. E atenção, quem dirige em estrada sabe a diferença que um bom SUV pode fazer na experiência ao volante.