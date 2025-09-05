BMW iX3 terá edição exclusiva na China em 2023

A BMW está se preparando para chacoalhar o mercado de elétricos com o novo BMW iX3. Esse SUV promete ser um divisor de águas, já que nasce na plataforma Neue Klasse, uma novidade que a montadora está colocando à prova. O carro tem um design repensado, com tecnologia de ponta e um toque a mais de eficiência, simbolizando uma nova fase para a marca alemã.

Recentemente revelado na Alemanha, o iX3 será produzido em uma nova fábrica da BMW em Debrecen, na Hungria, com os primeiros modelos devem começar a sair da linha de montagem no outono de 2025. Para a China, que é um mercado importante, haverá uma versão especial, produzida em Shenyang, com características adaptadas ao gosto dos consumidores locais.

Essa edição otimizada do iX3 terá tecnologias personalizadas, sistemas de assistência inteligentes e até um modelo de inteligência artificial desenvolvido em parceria com a Alibaba. Imagina só, um SUV que aprende com você e se adapta ao seu jeito de dirigir? A BMW também está colaborando com a startup Momenta para melhorar a condução autônoma do veículo, tornando tudo mais conectado e seguro.

Quando o assunto é desempenho, o novo BMW iX3 promete surpreender. Com uma autonomia de mais de 900 km no ciclo CLTC, ele é perfeito para viagens longas. E se você tiver urgência, vai gostar de saber que consegue recuperar até 400 km de autonomia em apenas 10 minutos de recarga. O carro vai trazer baterias cilíndricas de última geração e uma plataforma de 800 volts, garantindo recargas rápidas e eficiência energética.

O cronograma de lançamento será global, com a versão chinesa começando a ser entregue no verão de 2026. A Europa receberá o modelo na primavera do mesmo ano, enquanto os Estados Unidos podem esperar pelo verão também. A BMW ainda planeja adicionar versões elétricas de entrada para ampliar sua oferta.

Até 2027, a montadora pretende lançar 40 novos modelos e atualizações baseadas na tecnologia Neue Klasse, solidificando sua abordagem de eletrificação.

Oliver Zipse, o presidente do conselho, destacou que o novo iX3 marca o começo de uma “nova era” para a BMW, focando em inovação, conectividade e eficiência – tudo que nós, apaixonados por carros, adoramos.