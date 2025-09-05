Mundo Automotivo

BMW apresenta novo iX3 com 800 km de autonomia e inovação

BMW lança o novo iX3 com 800 km de autonomia e truque da Tesla e da Rivian

O iX3 da BMW é uma verdadeira ode à tradição da marca e uma promessa de inovação no mundo dos elétricos. Se você é um apaixonado por carros, vai entender a importância do nome “Neue Klasse”. Esse termo remete aos sedãs que ajudaram a moldar a BMW como conhecemos hoje, com destaque para o sedã 1500, lançado em 1962, e o icônico 2002 de 1969. Esses modelos foram a base para o que a BMW se tornou, e agora a montadora está chamando de volta essa essência.

Recentemente, durante o Salão do Automóvel de Munique, a BMW apresentou o novo iX3, o primeiro modelo da família Neue Klasse a começar a produção. Para quem curte a marca, isso é um marco. O iX3 promete ser um dos carros mais importantes da montadora nos últimos anos.

### A Nova Plataforma

O iX3 marca uma nova era na BMW. Ele utiliza a plataforma Neue Klasse EV, que vai diferenciar os elétricos da BMW dos modelos com motores a combustão. O que isso significa na prática? O iX3 será um modelo elétrico puro, convivendo ao lado do X3 tradicional, a gasolina, oferecendo opções para quem ainda prefere o motor convencional.

O iX3 50 xDrive traz características impressionantes: ele será capaz de rodar até 800 km com um único carregamento, impulsionado por dois motores elétricos que juntos oferecem 470 cv e nada menos que 65,4 kgfm de torque. Essa força vem de uma bateria de 115 kWh, que se traduz em muita eficiência e potência.

### Design e Estilo

Quem já viu o modelo deve ter percebido as semelhanças nas linhas do design com os clássicos da década de 60. Os faróis quádruplos e a grade frontal alta têm aquele toque nostálgico, enquanto a carroceria mantém um visual bastante contemporâneo. Embora o iX3 seja semelhante ao X3 em muitos aspectos, ele é ligeiramente maior em algumas dimensões, o que pode proporcionar uma experiência de rodagem ainda mais confortável.

A parte traseira é um destaque à parte: embora tenha lanternas distintas, elas se afastam da tendência de barras de luz interligadas que algumas marcas têm adotado. No lado de dentro, oiiiX3 se diferencia mais ainda. A tradicional disposição de medidores dá lugar a uma tela flutuante que exibe todas as informações essenciais e um sistema de infoentretenimento atualizado, o Operating System X.

### Inovação Tecnológica

O que realmente vai impressionar os aficionados por tecnologia é que o iX3 se junta à lista dos veículos definidos por software. Isso quer dizer que a BMW está fazendo uso de poderosos computadores para controlar funções do carro de uma forma mais integrada. Em vez de ter várias unidades de controle, o iX3 combina várias funções em “supercérebros”, permitindo um controle mais dinâmico e preciso.

Por exemplo, um desses supercérebros cuida de todos os sistemas dinâmicos do veículo, o que, segundo a BMW, melhora a precisão na hora de dirigir. Os sistemas de assistência ao motorista são outro destaque, com controle de cruzeiro adaptativo e até assistência para manutenção de faixa!

### Desempenho e Produção

Não dá para esquecer do desempenho. O iX3 acelera de 0 a 100 km/h em apenas 4,7 segundos, e sua velocidade máxima chega a impressionantes 240 km/h. E, para quem gosta de rodas, ele vem equipado com rodas de 20 polegadas, sendo que opções de 21 e 22 polegadas estão disponíveis como parte do pacote M Sport.

A produção do iX3 acontecerá em uma nova fábrica na Hungria, com planos de iniciar a fabricação nos EUA em 2026.

Se você está buscando um carro que una inovação, uma pitada de nostalgia e muita potência, o novo iX3 pode ser uma escolha que vale muito a pena. É a BMW se reinventando, mas sem perder a identidade que tanto amamos.

