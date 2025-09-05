Arminda, personagem de Grazi Massafera, destaca-se em “Três Graças”

A TV Globo está se preparando para a estreia da nova novela “Três Graças”, que ocorrerá no dia 20 de outubro. Escrito por Aguinaldo Silva, o enredo se propõe a trazer de volta o estilo de folhetins clássicos, misturando crítica social com ironia e personagens marcantes.

Um dos papéis principais será interpretado por Grazi Massafera, que dará vida a Arminda, uma mulher ambiciosa, egoísta e cruel. Na narrativa, Arminda é mãe de Raul e filha de Josefa, e leva uma vida socialite cercada de pompa e esnobismo. Ela mantém um relacionamento com Santiago Ferette, um personagem vivido por Murilo Benício, e juntos estão envolvidos em um esquema de falsificação de medicamentos que os enriquece à custa de pessoas inocentes.

Grazi comentou que sua personagem é uma vilã clássica com um humor que flerta com o macabro. Ela também destacou que o desenvolvimento de Arminda será um processo conjunto entre ela e o público, conforme a trama avança.

Um dos conflitos da história será entre Arminda e a protagonista Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte. Gerluce é cuidadora de Josefa e enfrenta a obstinação da patroa, que não admite erros. Essa relação tensa será central na narrativa.

Santiago, o amante de Arminda, vive um casamento de aparências com Zenilda e tem dois filhos, Lorena e Léo. Após testemunhar sua mãe sofrer devido aos remédios falsificados, Gerluce decide se vingar e rouba uma fortuna que está escondida em uma estátua na casa de Arminda.

A trama também inclui um aspecto policial com o delegado Paulinho, interpretado por Rômulo Estrela, que investiga o roubo e se apaixona por Gerluce, sem saber sobre sua verdadeira ligação com o crime. Gerluce tem uma vida complicada, pois é mãe de Joélly, fruto de um relacionamento com Jorginho, um homem que cumpre pena na prisão e passa por uma mudança espiritual através de um pastor.

O elenco conta ainda com Gabriela Loran, que será a melhor amiga de Gerluce, e Miguel Falabella, que interpretará um milionário gay. Eduardo Moscovis fará uma participação especial. O humor da trama será garantido por atores como Otavio Muller, Rejane Faria e Juliana Alves, entre outros.

“Três Graças” é escrita por um time de roteiristas, incluindo contribuições de Patrícia Moretzsohn, Márcia Prates e Eliane Garcia. A direção é de Luiz Henrique Rios, que colabora com Aguinaldo Silva pela primeira vez em uma novela das nove. Com um total previsto de 197 capítulos, a produção é considerada uma das grandes apostas da emissora para atrair e reconquistar a audiência do horário nobre. A expectativa é que a novela traga uma mistura envolvente de drama familiar, romance e críticas sociais, seguindo a tradição de sucessos anteriores do autor, como “Senhora do Destino” e “Império”.