BMW investe em eletrificação; Tesla vê queda na Europa

O novo BMW iX3 já chegou e traz uma série de novidades que vão fazer os apaixonados por carros elétricos ficarem animados. Esse modelo marca a estreia da plataforma Neue Klasse, feita sob medida para veículos elétricos, e também traz uma nova linguagem de design. Vimos algumas prévias em carros-conceito, mas agora é hora de ver o visual definitivo.

Recentemente, a BMW soltou um vídeo nas redes sociais que confirma essa nova estética, que promete ser a cara dos próximos lançamentos da marca. Para quem ainda valoriza o tradicional, a nova grade “duplo rim” foi reduzida, dando uma cara mais clean e minimalista. Essa mudança traz um ar mais vertical que nos lembra da Neue Klasse original de 1962. Os faróis, que agora parecem quase parte da grade iluminada, contribuem para um design mais harmonioso.

Esse visual renovado não é só uma questão de estética — ele vai estar presente em todos os futuros BMW. O iX3, como um SUV elétrico médio, será o primeiro a mostrar tudo o que essa nova plataforma tem a oferecer. É uma base totalmente nova, focada em eficiência mas que não esquece do prazer ao dirigir. O interior também vem com novidades, incluindo um painel Panoramic iDrive, que será um item de série pela primeira vez, com um layout dividido em dois níveis.

Alerta de Mudanças

O presidente mundial da BMW, Oliver Zipse, não tem dúvidas de que a indústria automobilística vai passar por uma grande reviravolta. Segundo ele, o setor “não pode se dar ao luxo de cometer erros”. Essa afirmação ecoa enquanto a marca se prepara para lançar a nova linha elétrica Neue Klasse, com a apresentação do iX3 acontecendo durante o IAA Mobility 2025, na Alemanha.

Zipse comentou que o mercado está em um “processo de seleção”, com a BMW apostando pesado no setor elétrico. “A indústria não pode errar”, insistiu, destacando a importância desse investimento bilionário.

Essa nova linha, chamada Neue Klasse, faz referência a uma série de sedãs lançados entre 1962 e 1972, mas agora será totalmente elétrica. A novidade promete uma nova geração de veículos elétricos, feitos do zero, sem nenhuma ligação com os modelos a combustão que conhecemos. Essa nova plataforma terá uma arquitetura elétrica de 800 volts e usará baterias cilíndricas, mantendo a química de células com níquel, manganês e cobalto, fornecidas por parceiros como CATL e EVE Energy.

As metas são ousadas: oferecer 30% mais autonomia e recarregar 30% mais rápido, tudo enquanto se busca uma redução de custos em até 50% em comparação à geração atual. O iX3 50 xDrive, com tração integral, promete um consumo médio de 17,9 a 15,1 kWh/100 km, ou seja, bem eficiente.

A BMW anunciou mais seis modelos que vão usar essa nova plataforma, cada um com suas características. Entre eles, já temos os novos iX3 e i3, previstos para chegar entre 2025 e 2026. Mais novidades para a linha NBx devem aparecer em 2027 e 2028, com os modelos i1 e i2.

Movimento no Mercado

Essas mudanças na BMW acontecem enquanto a Tesla enfrenta dificuldades na Europa. Em agosto, as vendas da marca caíram quase 50% na França e a queda chegou a 84% na Suécia. Para se ter uma ideia, mesmo lançando a versão atualizada do Model Y, Tesla viu suas vendas caírem consideravelmente.

Por outro lado, montadoras chinesas, como BYD e SAIC (que fabrica a MG), estão se expandindo rapidamente. A BYD, por exemplo, teve um aumento impressionante de 225% nas vendas na Europa em agosto em comparação com o ano anterior. Isso mostra que, enquanto algumas marcas lutam para se manter, outras estão surfando nessa onda de carros elétricos.

Então, é um momento emocionante e desafiador para a indústria. Mas, para os apaixonados por carros, as novidades da BMW, especialmente com a nova linha elétrica, prometem trazer muito prazer ao dirigir.