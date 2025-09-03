Mudanças nas contas do Nubank surpreendem clientes; saiba mais

Recentemente, o Nubank fez várias mudanças importantes em seus produtos durante um evento em São Paulo, e isso inclui novidades para os clientes do cartão Ultravioleta. Se você é um deles, fique ligado, pois algumas dessas alterações podem impactar seu dia a dia.

Embora a fintech tenha anunciado novos benefícios para o Ultravioleta, também introduziu algumas mudanças que geraram dúvidas entre os usuários. Uma das principais é sobre o rendimento do cashback, que sempre foi um atrativo desse cartão. Antes, o saldo acumulado rendia 200% do CDI automaticamente. Agora, essa regra mudou.

Com a nova atualização, o dinheiro não vai mais render automaticamente. Para ver o rendimento, será necessário transferir o saldo do cashback para produtos de investimento dentro do aplicativo do Nubank. Por um lado, isso pode desanimar algumas pessoas, mas, por outro, deseja-se incentivar um uso mais ativo do recurso.

Porém, não se preocupe! Os clientes do Ultravioleta ainda vão receber 1,25% de cashback nas compras normais e 5% em compras feitas pelo Nu Viagens, garantindo que acumular esses valores continue sendo vantajoso.

Motivos por trás da mudança do Nubank

O Nubank percebeu que muitos usuários estavam utilizando o rendimento automático do cashback como um jeito de investir, mantendo o dinheiro parado. A ideia é mudar isso! Ao encerrar essa opção, a fintech quer incentivar todos a utilizarem seu saldo, direcionando-o para investimentos que realmente possam aumentar os ganhos a longo prazo.

Outras alterações surpreendentes no Nubank Ultravioleta

Além da mudança no cashback, o Nubank trouxe outras atualizações e vantagens que podem interessar aos clientes Ultravioleta. Veja o que está novo:

A mensalidade vai subir para R$ 89, mas os clientes que gastarem acima de R$ 8 mil por mês ou que mantiverem mais de R$ 50 mil em investimentos na plataforma não precisarão pagar essa taxa.

Os usuários terão acesso a salas VIP em mais de 145 países, uma mão na roda para quem viaja com frequência.

O câmbio vai melhorar, sem spread, em mais de 40 moedas, uma ótima notícia para quem faz compras internacionais.

Além disso, quem comprar fora do Brasil terá reembolso total do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

E, por último, internet gratuita no exterior, um conforto a mais durante as viagens.

Essas mudanças são um reflexo do desejo do Nubank de se adaptar às expectativas de seus clientes, buscando sempre oferecer um serviço que se alinhe às suas necessidades e hábitos de consumo.