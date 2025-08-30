BMW atinge 3 milhões de veículos eletrificados vendidos globalmente

O BMW Group acaba de alcançar um feito e tanto: a entrega do seu veículo número três milhões com motorização eletrificada. Para celebrar, a marca levou às ruas um Série 3 híbrido plug-in, que foi produzido em Munique. Esse marco foi impulsionado pelo aumento das vendas de híbridos e elétricos, que já estão a todo vapor no primeiro semestre de 2025.

Na Europa, o BMW tem conquistado o coração dos motoristas. Mais de 60% das vendas globais de veículos eletrificados da marca aconteceram por lá, e a participação desses modelos nas vendas totais já passou de 40%. Isso mostra o quanto o mercado europeu está abraçando a mobilidade elétrica.

Os híbridos plug-in, em especial, estão bombando! Com um aumento expressivo de vendas em relação ao ano passado, fica claro que os brasileiros também estão abertos a adotar soluções mais sustentáveis no dia a dia. E quem já deu uma voltinha num desses sabe como a combinação de motor a combustão e elétrico traz um prazer de dirigir inigualável, não é mesmo?

Em julho, o BMW Group também comemorou outro feito: a entrega do veículo totalmente elétrico número 1,5 milhão, um MINI Countryman elétrico, lá em Portugal. Desde que lançaram o icônico BMW i3, a marca já colocou 1,5 milhão de elétricos nas ruas. Se todos esses carros fossem alinhados, a distância total percorrida seria de mais de 6.500 quilômetros, que vai de Munique a Nova York! Um número incrível que demonstra a relevância crescente da mobilidade elétrica.

A BMW está olhando para o futuro com um enfoque na mobilidade elétrica, digital e circular. Para quem ama dirigir, isso é uma ótima notícia, pois já são mais de 15 modelos totalmente elétricos e mais de dez híbridos plug-in disponíveis. É a combinação perfeita de performance e sustentabilidade, ideal para quem não abre mão de um bom passeio nas estradas.