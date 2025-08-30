Governo veta renovação da carteira de motorista para doentes

Algumas etapas são essenciais para renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Essa renovação envolve exames que vão além do simples teste de visão — a saúde ocular pode impactar diretamente na segurança ao dirigir.

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) é responsável por garantir que as regras de segurança nas estradas sejam cumpridas. Para isso, conta com profissionais que desempenham papéis-chave na fiscalização e na educação de motoristas.

As restrições

As dúvidas sobre as proibições são comuns. O Dr. Flávio Adura, especialista na área, explicou que algumas condições oftalmológicas podem impedir a emissão da CNH. Ele destacou que doenças como catarata, glaucoma e problemas na retina trazem riscos sérios, especialmente em casos avançados. O alerta dele é claro: “O perigo de acidentes aumenta significativamente nessas situações”.

Adura integra a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) e possui quarenta anos de experiência em saúde no trânsito, colaborando com o Contran. Ele explicou que, ao solicitar a renovação da CNH, existem categorias que determinam a aptidão do motorista: apto, apto com restrições, inapto e inapto definitivo.

Quando dizem que alguém é apto, isso significa que a pessoa pode dirigir sem nenhum impedimento. Já o apto com restrições indica que a pessoa pode necessitar de óculos ou lentes corretivas, ou mesmo adaptações para auxiliar a audição. Por outro lado, se a pessoa está classificada como inapta, pode ser por conta de uma condição que pode ser tratada, enquanto o inapto definitivo revela limitações permanentes que impedem a condução segura.

Adura também comentou sobre a importância da audição. Ele ressaltou: “Embora a audição não seja tão crucial quanto a visão, é vital para perceber buzinas, sirenes e outros avisos sonoros”. Portanto, quem é surdo pode enfrentar dificuldades para obter a CNH, especialmente para categorias que envolvem veículos pesados, como caminhões e vans.

Além disso, ele destacou que a saúde do coração é outro aspecto relevante. “As doenças cardíacas são uma das principais causas de acidentes fatais no trânsito”, afirmou. Fatores como arritmias e infartos representam riscos significativos, então é essencial que motoristas estejam atentos à sua saúde antes de se colocarem ao volante.