BMW apresenta Vision CE, scooter inovadora dispensa capacete

A BMW Motorrad trouxe para Munique, no Salão IAA Mobility 2025, um protótipo que promete agitar a cena urbana: o Vision CE. Essa scooter elétrica é uma combinação de design futurista com tecnologia de ponta e ainda apresenta soluções de segurança inovadoras. Para quem ama acelerar na cidade, essa novidade pode ser um divisor de águas!

Um dos grandes destaques do Vision CE é a sua “gaiola metálica”. Essa estrutura envolve o piloto de uma forma que permite até dispensar capacete e roupas de proteção. O condutor precisa apenas afivelar um cinto de segurança, similar ao que a marca já havia feito com a scooter C1, lá nos anos 90. Imagine só a liberdade de pilotar sem aquelas roupas que costumam ser tão quentes e pesadas!

### Design Para Novos Tempos

Quando falamos de design, essa scooter não decepciona. O estilo é minimalista e imponente ao mesmo tempo, com um acabamento todo em branco fosco e detalhes em preto, com toques de vermelho neon que trazem um ar agressivo e contemporâneo. A estrutura em alumínio é super leve, o que, como já sabemos, ajuda muito na agilidade e performance nas ruas. E o comprimento do entre-eixos aliado às linhas abertas dá uma impressão de movimento, mesmo quando a scooter está parada. Quem já ficou preso no trânsito sabe como um design bem pensado pode fazer a diferença na hora de manobrar.

### Pilotagem Segura e Estável

Outra inovação bacana é que o Vision CE vem com uma função de autoequilíbrio. Isso mesmo! A moto consegue se manter estável mesmo quando está parada. Para quem está começando a pilotar, isso é uma mão na roda! A ideia é que mais pessoas se sintam atraídas pelas scooters elétricas, tornando essa alternativa ainda mais acessível e, claro, divertida.

### Performance Elétrica

O motor elétrico da BMW, com até 42 cv, é tirado da linha CE, proporcionando uma experiência empolgante. As baterias de quinta geração, parecidas com as usadas nos modelos iX e i4, oferecem uma autonomia de até 130 km. E vale destacar a possibilidade de recarga rápida, que leva apenas 45 minutos para ir de 20% a 80%. Para quem faz muito deslocamentos urbanos, esse detalhe conta e muito!

### Uma Nova Era para as Scooters

Ao mesclar conceitos de segurança, leveza e um design inovador, o Vision CE não só relembra modelos anteriores como a C1, mas também se posiciona como uma alternativa interessante para a mobilidade urbana. A BMW acredita tanto nesse futuro elétrico que planeja que, até 2030, essas scooters ocupem um papel importante na nossa rotina sem emissões.

Com tudo isso, o Vision CE tem tudo para se tornar a nova opção para quem busca praticidade e estilo nas ruas. E você, o que achou?